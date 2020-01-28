Подняться с самого дна. Сыктывкарец из бездомного пьяницы превратился в спортсмена

15 лет беспробудного пьянства, жизнь на улице, ночевки на теплотрассах, ампутация ног, боярышник на последние копейки и ожидание смерти. Сыктывкарца Михаила Габова от неминуемой гибели спасло участие, что удивительно, совершенно постороннего человека. Он рассказал «Комсомолке» о своем пути возвращения к нормальной жизни с беспробудного пьянства.

Какая гадость — это ваше пиво

Михаил Габов родился в поселке Приозерный Корткеросского района Коми. С детства он и его две сестры видели, как пьют родители. Затем родители расстались, а мать гулять не перестала. Однажды, когда Михаилу было 8 лет, она даже исчезла на неделю. С тех пор вместе с сестрами он до самого выпуска жил в детдоме.

После школы парень отправился учиться на столяра-плотника в ГПТУ в Эжве. В общаге студенты то и дело звали что-то отметить. Михаил впервые попробовал алкоголь на втором курсе, когда ему было 17 лет.

— Выпил кружку пива залпом, стало плохо, кружилась голова, обнимался с унитазом. Тогда я не мог понять, почему людям оно нравится. Это же гадость! Но я решил дать алкоголю второй шанс. По совету друзей пил не залпом, как в первый раз, а смакуя. Почему я не остановился после первой кружки пива? — вспоминает Михаил.

Михаил смотрит на свою жизнь с оптимизмом. Главное, по его мнению, не стоять на одном месте, а заниматься спортом, встречаться с друзьями, ходить в церковь, верить в лучшее.Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Совершенно незаметно пиво вошло в жизнь парня. Сначала раз в неделю, а потом и каждый день он покупал баночку пенного. Когда эффект эйфории от пива снизился, Михаил перешел на водку. К третьему курсу парень почти спился.

Из ГПТУ парня выпроводили с корочкой столяра-плотника. Мужчине дали крошечную квартиру в Сыктывдинском райноне. Но жить в семи квадратах на селе, где платят копейки, Михаилу не понравилось. Он вернулся Сыктывкар.

В столице Коми тоже не заладилось — работал по месяцу, по две недели в разных местах. Везде выгоняли из-за пристрастия к алкоголю. В одном месте он продержался почти 8 лет, потому что работал нелегально и руководство прощало ему периоды запоя.

Работа, друзья, выпивка, одноразовые женщины, запои, беспамятство — дни были похожи друг на друга, как карандаши. Жил у тети, друзей, собутыльников. Мужчина не стремился поменять свою жизнь, потому что не видел в этом смысла. Постепенно из нее ушли непьющие друзья и работа.

Жизнь — боль

Совершенно незаметно он оказался на улице. Спал на теплотрассе у старого рынка в Сыктывкаре. Даже в самые лютые морозы она спасала: укроешься одеялом — тепло и уютно. Но холод не щадил выныривающие из-под одеяла голые ступни, их он отморозил в 2010 году. Чтобы спасти ноги, тогда врачи отрезали пальцы на правой ноге, в 2012 году — на левой, а в 2014 году отрубили пол стопы.

Отсутствие пальцев ничему не научило. В 2015 году Михаил напился до такой степени, что неделю пролежал в беспамятстве, разговаривал с предметами, летал в космосе.

— Очнулся и почувствовал странный запах. Пытаюсь снять носок с ноги, а не получается, он стягивается вместе с кожей. Положили в больницу. Оказалось, что у меня началась гангрена. Мне отрезали ноги до колена, — вспоминает Михаил. Мужчина сел на инвалидную коляску и… отправился пить.

Бывший бездомный стал спортсменом. На его стене красуются десятки медалей.Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Уличная жизнь лишена романтики. Бездомные жили сообща, спали на теплотрассе. По мере возможности соблюдали правила гигиены — раз в месяц им в санэпидемстанции им прокаливали вещи от вшей и клопов. Там же мылись. Иногда покупали дешевое мыло и стирали вещи в подвалах домов, где находили источник воды.Тетя Таня

Днем Михаил просил милостыню, сидел около торгового центра с коробкой, читал газеты. Навара было немного, но на еду и выпивку хватало. Жизнь поддерживали мечты о водке, «Трое», боярышнике.

Друзей у бездомных нет. Поэтому внимание незнакомой женщины по имени тетя Таня было для Михаила странным. Однажды в 2015 году она просто остановилась около него на улице и вместо денег дала лекарства. Потом приходила еще и еще. В основном, давала продукты.

Однажды потащила его в фотоателье — сделать снимок на паспорт. Без документов мужчина жил почти 10 лет и уже забыл об их существовании. Но тетя Таня была настроена решительно — документы восстановили. Когда Михаил открывает паспорт, на него смотрит мужчина с одутловатым от пьянки лицом в грязном свитере — как напоминание о прошлой жизни.

Книга «Анонимные алкоголики» буквально перевернула жизнь мужчиныФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

О тете Тане мужчина подробно не рассказывает, говорит, она против упоминания в СМИ. Почему она не прошла мимо и стала помогать, Михаил не знает и особо не размышляет на этот счет. Тогда он принимал ее участие как должное, но жить по-другому не спешил.

— Тогда мне хотелось напиться и наконец умереть. Не видел смысла жить. Я даже не ел ничего, только пил. Почернел от водки, — говорит он. Однажды в таком состоянии его нашла старшая сестра. Он попал в тубдиспансер, где пролежал довольно долго. В больнице его снова нашла тетя Таня, которая стала его регулярно навещать.

«Сегодня я пить не буду»

Тетя Таня принесла в больницу книгу «Анонимные алкоголики». Мужчина взял издание трясущимися от похмелья руками и стал читать.

— Каждая страница была о моей жизни! Я прочитал ее залпом за пять часов. Потом смаковал каждую историю, каждую страницу еще месяц. В душе все перевернулось. Я встал перед зеркалом и дал зарок — сегодня я пить не буду. На календаре было 4 июля 2015 года. С тех пор каждое утро я встаю и говорю себе — я пить не буду. Пять лет я не пью, — вспоминает Михаил. Кстати, после прочтения книги он покрестился и ходит на службу каждую неделю.

В комнате мужчины много икон. В церковь Михаил ходит каждую неделюФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

После больницы мужчину определили в Тентюковский дом-интернат для престарелых и инвалидов. Там Михаил пытался с друзьями создать кружок «Анонимных алкоголиков». Восемь человек решили его посещать, чтобы начать новую жизнь. Однако дело не пошло и на очередное занятие пришел он один. Параллельно Михаил пытался найти работу, встал на учет в службу занятости, но не нашел ни одной подходящей для себя вакансии. Тогда мужчина ударился в спорт — пришел на секцию для инвалидов, куда его привела тетя Таня, и стал заниматься пауэрлифтингом.

Михаил занимается с гантелями особенно усердно, когда его нагоняет плохое настроениеФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Жизнь — движение

Сейчас Михаил живет в уютном помещении оздоровительного центра в Максаковке. Это отдельный номер с красивыми креслами с пастельной оббивкой, занавесками и просторным санузлом. Рядом с кроватью тренажер для занятий с гантелями, на тумбочке — фото Михаила с родными сестрами. Младшая уже умерла из-за проблем с сердцем, а со старшей он поддерживает связь, ездит к ней в гости и общается с племянниками.

На стене висят медали — их так много, что полочка для наград уже заканчивается. Мужчина занимал первые, вторые и третьи места в соревнованиях для инвалидов. В пауэрлифтинге он участвует наравне со здоровыми мужиками.

Передвигаться на коляске Михаилу было неудобно. Он освоил протезы, теперь у него есть две пары искусственных ног, благодаря которым он катается на велосипеде и лыжах. Люди на улицах отводят глаза, когда видят железные конструкции протезов. Некоторые не стесняются, спрашивают: «А ноги где?». «Пропил»: отвечает Михаил.

Когда Михаила спрашивают: «Где ноги?», он отвечает просто: «Пропил».Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Мужчина говорит, что встает каждый день со стремлением заполнить грядущие сутки движением и спортом. По его словам, главное — не останавливаться, заниматься физкультурой, ходить в церковь, общаться с друзьями, не пить. Когда накатывают грустные мысли, он хватает гантели и занимается. Прошлое ему не снится, друзья по бездомной жизни почти все умерли.

Кстати, в 2018 году Михаил стал звездой передачи «Мужское/Женское» на Первом канале. На всю страну он честно рассказал, как стал бомжом и почему смог выкарабкаться. В этом он видит свою небольшую, но важную миссию — делится с другими историей спасения, в которой ключевую роль сыграло неравнодушие незнакомого человека. Мужчина верит, у него будет все хорошо, потому что есть крыша над головой, друзья и, самое главное, цель. Правда, о ней он предпочитает не говорить, вдруг не сбудется.

«Сегодня я не пью» - это девиз Михаила уже на протяжении 4,5 летФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Комментарий эксперта

- История Михаила в некотором роде уникальна. Здорово, что на его пути нашлись неравнодушные, которые помогли подняться с самого дна. Сейчас таких людей намного больше. Так, с января 2018 года в Коми существует объединение «Сытый гражданин», которое призвано помогать бездомным людям. Причем еда — это далеко не основное, что мы дает лицам без определенного места жительства. В первую очередь, нужно в каждом конкретном случае искоренять привычку людей к улице. Волонтеры проекта и правозащитники помогают бездомным восстанавливать документы, социальные выплаты и пенсии, учат правильно распределять бюджет, находят им жилье, поддерживают по мере возможности и сил. Кстати, мы всегда рады новым волонтерам, вступайте в наши ряды, - говорит правозащитник Илья Костин. Ссылка на проект «Сытый гражданин» вот здесь.

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