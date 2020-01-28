Знаменитый летчик, посадивший «тушку» Ижме: «Меня поразил тихий голос Сергея Сотникова»

В Сыктывкар приехал знаменитый летчик Евгений Новоселов. Именно он почти десять лет назад посадил Ту-154 в Ижме на полосу, за которой ухаживал прославленный Сергей Сотников. Пилот приехал в Сыктывкар неслучайно, а чтобы пообщаться с молодежью в Коми в рамках проекта «Шаг навстречу». «Комсомольская правда-Коми» расспросила его о том памятном дне.

7 сентября 2010 года Евгений Новоселов не забудет никогда. В тот день Ту-154 направлялся из Мирного в Москву. Летчик признается, что в тот день не успел выспаться, поэтому все дела давались тяжело.

Через 3,5 часа после взлета полностью отказали электроприборы, что привело к отключению бортовых навигационных систем. Пилотам пришлось несладко: вокруг лес, «птичку» так просто не посадишь, а на борту 78 пассажиров, не считая членов экипажа. Но тогда страха у командиров воздушного судна не было: да, ситуация была не из простых, но они должны были выполнять свою работу.

По словам бортпроводников, пассажиры четко выполняли все указания. Они северяне, люди дисциплинированные. Поэтому паники не было, сказал Евгений Новоселов.

Самолет пришлось сажать посреди тайгиФото: Дарья ЮДИНА

Летчики собирались посадить «тушку» на открытую площадку, искали глазами свободный участок посреди леса. Но вдруг увидели взлетно-посадочную полосу. Она не вызвала «вау-эффекта».

— Не могу сказать, что почувствовал в тот момент облегчение. Слишком громкое слово. Когда мы увидели полосу, все наши мысли и действия перепрограммировались. Задача была одна — умостить самолет на эту полосу, - рассказывает Евгений Новоселов.

Пилоты успешно приземлили самолет, что спасло жизни десятков людей. Летчик вспомнил, что происходило после того, как он вышел из кабины.

- Когда я познакомился с Сергеем Сотниковым, точно не помню, десять лет уже прошло. Но один момент четко врезался в память. Он представился начальником вертолетной площадки, и меня поразило то, как тихо говорил Сергей Михайлович. Обычно у руководителей такие ядреные, командирские голоса, а тут обратный случай. После я понял, что этот человек на своем месте, он сделал больше того, что должен был, — отметил командир экипажа.

Снимок с того памятного происшествияФото: Дарья ЮДИНА

Кстати, Евгений Новоселов до сих пор общается с Сергеем Сотниковым: они несколько раз виделись в Москве. Сейчас иногда созваниваются. Командир воздушного судна отметил, что смотровой взлетной полосы заслуживает большего поощрения от властей. Однако он рад реакции простых людей: они в свое время щедро отблагодарили Сергея Сотникова. Например, скинулись деньгами на покупку снегохода «Буран».

Напомним, что Сергея Сотникова за добросовестность и энтузиазм наградили медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени. А Евгению Новоселову и Андрею Ламанову присвоили звание Героев России. Их усилия спасли жизни 79 человек, не считая членов экипажа. Сейчас Сергей Сотников находится на заслуженной пенсии, а за взлетно-посадочной полосой следит его преемник.

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