В Сыктывкар едет знаменитый художник Никас Сафронов

С 1 февраля по 15 марта в Национальной галерее Коми пройдет выставка одного из самых известных художников в современной России Никаса Сафронова «Зима впечатлений». Сыктывкарцы смогут лично пообщаться с мэтром: он едет в столицу Коми.

Никас Сафронов проведет в Сыктывкаре два дня. 1 февраля побывает на открытии выставки и пообщается с журналистами, а 2 февраля он проведет творческую встречу с жителями Коми.

Отметим, что в экспозиции будет представлено около 60 живописных и графических работ мастера. Это произведения различных жанров: пейзажи, натюрморты, портреты, сюжетные сюрреалистические композиции, среди которых полотна в уникальном авторском стиле «dreаm vision». Зрители смогут оценить мастерство Сафронова-портретиста. Экспонируются портреты Дэвида Боуи, Клинта Иствуда, Льва Дурова, английской королевы Елизаветы ІІ, несколько автопортретов.

Открытие выставки пройдет 1 февраля в 17:00 в Национальной галерее Коми (улица Кирова, 44). Тут подробнее.

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