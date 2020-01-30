В Сыктывкаре тракторист провалился под лед и утонул

30 января в 09:50 спасателям сообщили, что на несанкционированной переправе через Вычегду в Сыктывкаре провалился под лед гусеничный трактор ДТ-75. Тракторист пытался вытащить «УАЗ», который до этого тоже провалился под лед, пишет пресс-служба ГУ МЧС России по Коми.

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Коми

Самостоятельно выбраться из трактора водитель не смог. В итоге, 41-летний водитель трактора погиб.

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Коми

На место происшествия были направлены 11 спасателей и три единицы техники. Также на место происшествия отправились сотрудники полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми на предприятии рабочего разорвало на части Следователи проверяют обстоятельства страшной смерти (подробности)