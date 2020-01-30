Мэрия Сыктывкара разбирается в обстоятельствах гибели тракториста, который провалился под лед на Вычегде
Сегодня в Сыктывкаре на несанкционированной переправе провалился под лед и утонул тракторист. Причины его гибели выясняет мэрия. На месте происшествия работают водолазы Республиканской спасательной службы, чтобы вытащить тело умершего из воды, сообщает пресс-служба городской администрации.
Сегодня проводились работы по намораживанию переправы до Трехозёрки в районе протоки Шардиполой. В это время один из предпринимателей направлялся на автомобиле УАЗ из Трехозёрки, но поехал не в районе заливаемой переправы, а в 50-60 метрах ниже по течению, где был тонкий лед.
В итоге «буханка» провалилась передними колесами в воду, а тракторист гусеничного трактора ДТ-75 попытался вызволить машину из ледового плена, выехав за пределы намораживаемой переправы. В результате трактор провалился под лед. 41-летний тракторист погиб.
После сигнала о происшествии на место выехали оперативные службы и представители администрации города. По факту проведут проверку, чтобы выяснить все обстоятельства происшествия.
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ИСТОЧНИК KP.RU