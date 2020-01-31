В Сыктывкаре арестовали начальника Сосногорского центра РЖД

Сыктывкарский городской суд заключил под стражу начальника Сосногорского центра ОАО «Российские железные дороги» Антона Лапко. Его задержали из-за подозрений во взяточничестве, пишет пресс-служба ведомства.

Вчера на заседании для Антона Лапко избрали меру пресечения в виде ареста. Начальник центра РЖД в Сосногорске проведет в СИЗО два месяца. При избрании меры пресечения суду учел характеристику личности обвиняемого и обстоятельства совершения инкриминируемого ему преступления.

Постановление в законную силу не вступило.

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