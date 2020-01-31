2020-01-31T11:26:18+03:00
Общество

Следователи просят арестовать задержанных в Коми свидетелей Иеговы*

Уголовное дело возбудили в отношении 60-летнего мужчины, который перенес инсульт
Дарья ЮДИНА
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В Коми следователи просят арестовать двух задержанных свидетелей Иеговы*В Коми следователи просят арестовать двух задержанных свидетелей Иеговы*Фото: Иван ВИСЛОВ
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Следователи ходатайствуют об аресте задержанных в Печоре свидетелей Иеговы*, сообщает пресс-служба МВД Коми.

По предварительным данным, в Печоре в 2018-2019 годах 60-летний мужчина тайно организовывал и проводил собрания «Свидетелей Иеговы»*, координировал проповедническую деятельность. При этом мужчина знал, что данная организация признана экстремистской и запрещена в России.

Вместе с 60-летним мужчиной задержали его 43-летнего товарища. Их держат под стражей несмотря на проблемы со здоровьем: пожилой печорец перенес инсульт. Их обвиняют в том, что они состояли в экстремистской организации. Следователи направили в суд ходатайства об избрании меры пресечения в виде ареста.

Напомним, что сотрудники региональных УФСБ и МВД провели обыски по местам работы и жительства фигурантов и иных предполагаемых участников запрещенной организации. В качестве свидетелей допросили 20 человек.

Следственные органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми возбудили уголовное дело в отношении 60-летнего и 43-летнего местных жителей и иных неустановленных лиц, подозреваемых в организации и участии в деятельности экстремистской организации. Расследование уголовного дела продолжается.

*Напомним, в 2017 году Верховный суд России признал «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» экстремистской организацией и запретил ее деятельность в стране.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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