2020-01-31T12:52:11+03:00
Общество

Ухтинец Дмитрий Алиев выступит на чемпионате мира

Он вошел в состав сборной России
Дарья ЮДИНА
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Фото из инстаграма Дмитрия АлиеваФото из инстаграма Дмитрия Алиева
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Руководство российской Федерации фигурного катания предложило на согласование Исполкома Федерации список спортсменов, которые представят страну на чемпионате мира в Монреале. В список вошел ухтинец Дмитрий Алиев, передает «Российская газета».

Ему компанию составит Артур Даниляен, который недавно вместе с коми спортсменом занял места на пьедестале почета чемпионата Европы. Запасными мужчинками-«одиночниками» станут Макар Игнатов и Александр Самарин.

Чемпионат мира пройдет в канадском Монреале с 16 по 22 марта.

Напомним, что 23 января Дмитрий Алиев стал первым на чемпионате Европы по фигурному катанию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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