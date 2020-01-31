Ухтинец Дмитрий Алиев выступит на чемпионате мира

Руководство российской Федерации фигурного катания предложило на согласование Исполкома Федерации список спортсменов, которые представят страну на чемпионате мира в Монреале. В список вошел ухтинец Дмитрий Алиев, передает «Российская газета».

Ему компанию составит Артур Даниляен, который недавно вместе с коми спортсменом занял места на пьедестале почета чемпионата Европы. Запасными мужчинками-«одиночниками» станут Макар Игнатов и Александр Самарин.

Чемпионат мира пройдет в канадском Монреале с 16 по 22 марта.

Напомним, что 23 января Дмитрий Алиев стал первым на чемпионате Европы по фигурному катанию.

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