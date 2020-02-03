Врача из Коми признали лучшим онкологом России

Заместитель главного врача Коми республиканского онкологического диспансера, главный внештатный онколог Министерства здравоохранения Республики Коми Андрей Галин стал победителем ежегодной Всероссийской премии «Будем жить!». Межрегиональная Ассоциация онкологических пациентов «Здравствуй!» признала его лучшим в номинации «Лучший доктор онколог». Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Андрея Галина наградили 1 февраля в Государственном Кремлевском Дворце.

Андрей Галин с 2011 года работает в Коми республиканском онкологическом диспансере. В работе использует современные диагностические методы, в том числе результаты научных исследований, которыми владеет в совершенстве. Он кандидат медицинских наук. Наряду с практической деятельностью занимается научной, методической и просветительской работой, принимает активное участие в организованной в 2019 году республиканской Школе онкопациента.

Андрей Галин работает в Коми с 2011 года. Фото пресс-службы Минздрава

Премия «Будем жить!» присуждается лучшим врачам-онкологам России, пациентам, которые своим примером помогают достойно пройти путь к выздоровлению, лучшим медицинским учреждениям, общественным деятелям, деятелям культуры, благотворительным организациям, социально-ответственному бизнесу, журналистам и другим неравнодушным к этой проблеме людям, которые не жалеют свои силы ради жизни пациентов. Победителей премии определило открытое голосование пациентов на портале «Мы будем жить!».

Премия вручается в России третий год. В 2019 году ее лауреатом в номинации «Детская онкологическая служба «Волшебники в белых халатах» стал заместитель главного врача Детской республиканской клинической больницы, главный внештатный детский онколог республики Андрей Карманов.

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