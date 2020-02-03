Воркутинка заставила маленького сына украсть водку из магазина

Жительница Воркуты заставила сына украсть из магазина бутылку водки. Её осудили на три месяца лишения свободы. Об этом пишет пресс-служба городского суда.

Воркутинский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении местной жительницы. Её признали виновной в мелком хищении.

Суд установил, что воркутинка, выпив, решила продолжить застолье. Однако денег у неё не было. Женщина велела своему малолетнему сыну украсть в магазине бутылку водки. Мальчик зашел в магазин по улице Суворова, 23, взял со стеллажа пол-литровую бутылку водки «Финский лед» и отправится к выходу. Его задержали сотрудники торговой точки.

Вину в содеянном женщина признала в полном объеме. Суд назначил ей наказание в виде трех месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Ранее её уже привлекали к административной ответственности за мелкую кражу. Приговор не вступил в законную силу.

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