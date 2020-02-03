Фигурант «дела Гайзера» Владимир Торлопов оплатил уголовный штраф

Бывший глава Коми Владимир Торлопов уже оплатил штраф, который должен государству. Квитанции об оплате уже поступили судебным приставам, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, по решению Замоскворецкого районного суда Москвы бывший глава Коми Вячеслав Гайзер должен выплатить государству больше 160 млн рублей. Другие фигуранты уголовного дела — Владимир Торлопов, Валерий Веселов и Игорь Ковзель, который кстати уже вышел на свободу, - должны заплатить государству по 500 тысяч рублей.

Кстати, должники имеют в запасе 35 календарных дней, чтобы добровольно погасить исполнительные листы. Также они имеют право обратиться в суд с заявлением об отсрочке или рассрочке выплаты штрафа.

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