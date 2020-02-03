Дмитрий Алиев пожаловался Урганту на отель без горячей воды в Европе

Ухтинец Дмитрий Алиев вместе с другими фигуристами, победившими на чемпионате Европы, побывал в гостях у Ивана Урганта на Первом канале. Спортсмены рассказали об ужасных условиях проживаниях в европейском отеле.

Так, в отеле, где разместили российских фигуристов, не было горячей воды. Некоторые фигуристы заболели из-за перепада температур: на катке было очень тепло, а в раздевалках очень холодно. Зато лед был хорошего качества.

Также чемпионы рассказали, как разучивали вальс перед праздничным банкетом. Дмитрий Козловский (выступает в паре с Александрой Бойковой) рассказал, что его и Дмитрия Алиева учил танцевать Иван Букин фигурист, выступающий в танцах вместе с Александрой Степановой.

— Это было у трамвайных путей. Мы стояли, вальс танцевали, рассказал Дмитрий Алиев.

— Слава Богу, никто не снимал, добавил Дмитрий Козловский.

Также Дмитрий Алиев рассказал Ивану Урганту, что его первые тренировки проходили на замерзшем озере.

Потом в студию вывели необычный «подарок» семью из трех пушистых лам. Золотые чемпионы Европы тут же бросились гладить милых животных.

Напомним, что недавно Дмитрий Алиев стал чемпионом Европы, набрав в целом 272, 89 баллов.

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