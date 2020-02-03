2020-02-03T12:05:59+03:00
Общество

Юлия Белорукова впервые вышла на трассу после рождения первенца

Спортсменка признается, что форму восстанавливать придется долго
Дарья ЮДИНА
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Юлия Белорукова впервые после родов встала на лыжи. Фото из инстаграма спортсменкиЮлия Белорукова впервые после родов встала на лыжи. Фото из инстаграма спортсменки
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Олимпийская чемпионка из Сосногорска Юлия Белорукова опубликовала пост в своем инстаграм-аккаунте. Лыжница рассказала, что впервые вышла на трассу после рождения первенца.

Юлия Белорукова покаталась на лыжах на спортивной базе Уктус в Екатеринбурге. Спортсменка в посте сообщила, что чуть не заплакала, когда сделала это.

— Если у меня румяные щеки, горящие глаза, которые видно за километр, и приятная усталость, значит, я покаталась. Я так долго ждала этот момент, и когда он наступил, я чуть не заревела от счастья! Это то, что мне было необходимо — обнулиться и начать все заново. Ну и плевать, что меня обгоняют туристы в джинсах, и формы нет от слова совсем. Самое главное, что я наслаждаюсь этим моментом! Здесь! И сейчас! — написала лыжница.

Подписчики приободрили спортсменку: в комментариях они отмечали, что «и форма, и медали вернутся».

Напомним, что недавно у Юлии Белоруковой и её мужа Никиты Ступина родился сын. Мальчика назвали Арсением.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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