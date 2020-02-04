Экс-глава сыктывкарского «Ухтажилфонда» будет работать в мэрии

В столичной мэрии кадровое пополнение: бывший руководитель сыктывкарского управления регоператора по обращению с ТКО ООО «Ухтажилфонд» Александр Можегов стал заместителем руководителя по вопросам архитектуры, городского строительства и землепользования. Теперь он является пятым заместителем сити-менеджера Натальи Хозяиновой.

Местные жители могут попасть к нему на личный прием: в понедельник, вторник, среду и четверг он принимает с 08:45 до 17:00, в пятницу – с 08:45 до 16:45.

СПРАВКА «КП»

Александр Можегов родился в поселке Велдорья Прилузского района 18 декабря 1974 года. В 1996 году окончил Сыктывкарский государственный университет по специальности «Финансы и кредит», экономист. С 1999 по 2001 год был финансовым директором ООО «Фанерный завод». С 2003 по 2004 год — заместитель финансового директора Коми государственного унитарного проектно-ремонтно-строительного предприятия автомобильных дорог «Комиавтодор». После пять лет проработал финансовым директором в Коми тепловой компании. С 2009 по 2016 год занимал различные должности в ведомствах, преимущественно связанных с ЖКХ, строительством и дорожным хозяйством. Позже два года был первым заместителем гендиректора Коми тепловой компании. С 2018 года стал руководить сыктывкарским управлением «Ухтажилфонда».

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