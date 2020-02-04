2020-02-04T10:15:25+03:00
Общество

Экс-глава сыктывкарского «Ухтажилфонда» будет работать в мэрии

Александр Можегов стал пятым заместителем градоначальника
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
Александр Можегов стал пятым заместителем в сыктывкарской мэрииАлександр Можегов стал пятым заместителем в сыктывкарской мэрии
Изменить размер текста:

В столичной мэрии кадровое пополнение: бывший руководитель сыктывкарского управления регоператора по обращению с ТКО ООО «Ухтажилфонд» Александр Можегов стал заместителем руководителя по вопросам архитектуры, городского строительства и землепользования. Теперь он является пятым заместителем сити-менеджера Натальи Хозяиновой.

Местные жители могут попасть к нему на личный прием: в понедельник, вторник, среду и четверг он принимает с 08:45 до 17:00, в пятницу – с 08:45 до 16:45.

СПРАВКА «КП»

Александр Можегов родился в поселке Велдорья Прилузского района 18 декабря 1974 года. В 1996 году окончил Сыктывкарский государственный университет по специальности «Финансы и кредит», экономист. С 1999 по 2001 год был финансовым директором ООО «Фанерный завод». С 2003 по 2004 год — заместитель финансового директора Коми государственного унитарного проектно-ремонтно-строительного предприятия автомобильных дорог «Комиавтодор». После пять лет проработал финансовым директором в Коми тепловой компании. С 2009 по 2016 год занимал различные должности в ведомствах, преимущественно связанных с ЖКХ, строительством и дорожным хозяйством. Позже два года был первым заместителем гендиректора Коми тепловой компании. С 2018 года стал руководить сыктывкарским управлением «Ухтажилфонда».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Нехватка контейнеров и полигонов и долги за вывоз ТКО: мусорные проблемы Коми

В правительстве разобрали недочеты регоператора (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Сыктывкаре сбили пенсионерку, через неделю она скончалась в больнице
Пропавшего в Усинске мужчину нашли закопанным в сугробе
Сыктывкарцы смогут следить за автобусами в режиме онлайн
Мебель для новой школы в поселке Краснозатонский обойдется в 10 млн рублей
Пропавший в Усинске молодой мужчина найден мертвым
В Коми из-за жестокого пожара на улице остались дети и пенсионеры: нужна помощь
То тепло, то холод: погода в Коми будет нестабильной
На трассе в Выльгорте медики нашли в сугробе человека
В Воркуте не будут ни ловить, ни отстреливать песцов
В Ухте ребенок сорвался с перил эскалатора в торговом центре
Под Ухтой столкнулись две легковушки и автобус: пострадал пассажир
Гапликов рассказал, когда в Сыктывкаре исчезнут деревянные дома
В Прилузье сгорел двухэтажный дом: пожарные ехали 19 минут
Под Сыктывкаром построят детский сад на 270 мест
У трех ухтицев украли с карт 555 тысяч рублей