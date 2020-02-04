В Коми пока не могут подписать соглашение о работе такси

Минпром Коми до 31 января собирал предложения по улучшению работы такси. Эта инициатива была необходима, чтобы подготовить документ для повышения качества услуг таксистов и легализации их работы. Сегодня, 4 февраля, соглашение должно было быть подписано. Однако этого не произошло. По каким причинам, «КП-Коми» рассказали представители службы такси.

Напомним, осенью в Сыктывкаре прошло несколько акций протестов таксистов. Они требовали у крупных агрегаторов установить минимальный тариф в 150 рублей за поездку, что позволит им не быть в убытке. После митингов на службу такси обратило внимание министерство промышленности и транспорта Коми. Чиновники готовят документ, который будет легализовать работу таксистов и не пускать на рынок водителей, которые работают без лицензии. Пока проект соглашения до сих пор находится в разработке, хотя ранее сообщалось, что он долен быть подписан 4 февраля.

- Документ не будет сегодня подписан из-за сервисов заказа такси «Максим» и «Везет». Они не совсем согласны с проектом. С ними ведутся переговоры, поэтому соглашение все равно будет подписано, - рассказал «КП-Коми» представитель региональной общественной организации водителей такси Коми Владимир Вишневецкий.

Отметим также, что председатель рескома профсоюза работников автотранспорта и дорожного хозяйства Ивана Урсу говорит, то что сейчас происходит в сервисе такси, — это веяние времени.

- В той же Москве и других крупных городах «бомбилы» разгромлены новыми технологиями. У нас на глазах исчезают нелегальные извозчики, которые не отвечают за безопасность клиентов. Никто больше не ловит такси «с руки», не торгуется с водителем, не боится быть ограбленным или избитым. Новые технологии оказались более сильным инструментом, чем гигантская государственная машина. Теперь цену поездки определяет диспетчер согласно устоявшимся расценкам, которому помогают спутники и интернет, причем вся поездка находится под контролем. Цену в конце концов установит тот самый рынок, о котором так много говорилось, - передает его слова газета «Трибуна».

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