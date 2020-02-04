2020-02-04T11:31:13+03:00
Общество

Сосногорской художнице в инвалидной коляске собирают деньги для реабилитации

Один курс стоит 420 тысяч рублей
Дарья ЮДИНА
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Марине Осколковой собирают деньги на оплату курсов реабилитации. Источник: группа "Помогите встать на ноги Марине" "ВКонтакте"Марине Осколковой собирают деньги на оплату курсов реабилитации. Источник: группа "Помогите встать на ноги Марине" "ВКонтакте"
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В Сосногорске собирают деньги для прикованной к коляске художнице. Информационная программа «День» сняла об этом сюжет.

В 2014 году Марина Осколкова из Сосногорска упала с большой высоты. Она получила переломы обеих пяточных костей и компрессионный перелом позвоночника. Девушка мечтает двигаться без помощи инвалидной коляски, желает встать с неё.

Сейчас Марина живет творчеством: она пишет картины, поет, даже выступала на рок-фестивале. Художница ежедневно занимается по несколько часов. Уже частично вернулась чувствительность ног: она смогла самостоятельно повернуться на бок, стала ощущать изменения температуры тела.

Чтобы воплотить свою надежду на активную жизнь, Марина должна каждые полгода проходить курс реабилитации в Москве. Сейчас её семья собирает деньги, нужно больше 420 тысяч рублей. 29 февраля в городском Дворце культуры пройдет благотворительный концерт в поддержку Марины Осколковой. Помочь девушке можно, переведя деньги на карту (номер 2202 2003 8217 6129).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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