2020-02-04T11:47:57+03:00
Общество

В Сыктывкаре подросток угнал машину

Несовершеннолетний за рулем авто успел врезаться в несколько припаркованных машин
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото из архива КПФото из архива КПФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Сыктывкаре 3 февраля подросток угнал машину в районе «Столичных высот». Несовершеннолетний за рулем авто успел врезаться в несколько припаркованных рядом машин, сообщили «КП-Коми» очевидцы.

В ГИБДД по Сыктывкару и в МВД по Коми не стали отрицать, что несовершеннолетний стал участником подобного правонарушения в столице Коми. Однако все подробности по резонансному ДТП будут известны позднее.

Кстати, прошлой осенью в Сыктывкаре произошел похожий случай. Тогда четвероклассники одной из сыктывкарских школ около двух часов ночи угнали иномарку. Покатушки по ночному городу завершились ДТП и госпитализацией детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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