В Сыктывкаре подросток угнал машину

В Сыктывкаре 3 февраля подросток угнал машину в районе «Столичных высот». Несовершеннолетний за рулем авто успел врезаться в несколько припаркованных рядом машин, сообщили «КП-Коми» очевидцы.

В ГИБДД по Сыктывкару и в МВД по Коми не стали отрицать, что несовершеннолетний стал участником подобного правонарушения в столице Коми. Однако все подробности по резонансному ДТП будут известны позднее.

Кстати, прошлой осенью в Сыктывкаре произошел похожий случай. Тогда четвероклассники одной из сыктывкарских школ около двух часов ночи угнали иномарку. Покатушки по ночному городу завершились ДТП и госпитализацией детей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сыктывкаре четвероклассники угнали иномарку и попали на ней в ДТП

Покатушки по ночному городу завершились аварией и госпитализацией (подробности).

В Ухте собирают деньги на памятник певцу, который погиб в страшном ДТП Машина артиста в результате ДТП превратилась в металлолом (подробности).