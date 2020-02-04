2020-02-04T17:43:33+03:00
Общество

«Болезнь разбудила меня». Жительница Коми рассказала невероятную историю исцеления от рака

Любовь Карабут говорит, что правильно называть тех, кто переживает болезнь, не онкобольными, а онковыздоравливающими
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото из архива героини статьиФото из архива героини статьи
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Сегодня, 4 февраля, Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями. С января по октябрь прошлого года в Коми умерло 8 330 человек. Второе место по популярности причин смерти — злокачественные опухоли. К сожалению, статисты не делятся с нами данными, сколько человек смогли побороть страшную болезнь, а это самое интересное. Среди тех, кто победил опухоль, жительница Усинска Любовь Карабут. Своей историей выздоровления она поделилась с порталом «Комсомольская правда в Коми».

Начало

Все началось прозаично. Тогда я жила с семьей в Печоре. После рождения третьего ребенка подкрались недомогания - то голова заболит, то в боку заколет. Я начала обивать пороги больниц, но болезни не отступали - врачи диагностировали одну за другой. В основном, это были воспаления по женской части.

Я держалась до последнего, но когда стало становилось совсем плохо, приходилось ложиться в больницу. В это время на меня из зеркала смотрела грузная нахмуренная женщина. Выходила замуж невесомой 50-килограммовой девушкой, а погрузившись в череду болезней стала весить 100 килограммов. Помню, как однажды в больнице моя ровесница приняла меня за умудренную жизнью старушку, которая напоминала ей маму. Это признание морально меня раздавило.

Любовь весила 100 килограмм

Любовь весила 100 килограмм

Мир раскололся на тысячи кусочков

Тот день, когда я узнала, что у меня рак, не забуду. Меня вызвал в кабинет врач и спросил, собираюсь ли я в будущем еще иметь детей. Я ответила, что не планирую, своих бы детей на ноги поставить. Доктор ответил, мол, будем оперироваться, а затем попросил позвать на беседу мужа. Тогда я подумала, о какой операции может идти речь, если дело идет к выписке и все анализы хорошие. И почему позвали мужа к врачу? Супруг же забрал домой и сказал, не долго думая: «Жена, у тебя рак». Мой мир раскололся на тысячу маленьких кусочков. Я тяжело приходила в себя после страшной вести. Мне потребовался месяц, чтобы принять решение оперироваться. Но в тот день, когда пришла в больницу, оказалось, что мой лечащий врач ушел в длительный отпуск. Тогда муж договорился на операцию в Сыктывкаре. Однако совершенно неожиданно и там врач экстренно ушел в отпуск по семейным обстоятельствам.

Море

Тогда я считала себя невероятно невезучей. Я пришла к выводу, что мне надо покинуть этот свет, чтобы не мучить родных и близких. Прежде чем привести страшное решение в действие, я решила сделать в квартире ремонт. Так сказать, уйти красиво и с чистой совестью. Но вот ремонт закончен. За окном утро, летний день, птицы поют. Проводила мужа на работу, детей в детсад, мысленно со всеми попрощалась. Я села за стол с мыслями, что скоро мои мучения закончатся. Это было странное состояние, близкое к отупению.

Вдруг мои размышления прервал телефонный звонок. Я недовольно подумала, что разрушают мой торжественный момент прощания с жизнью, но трубку взяла. Позвонили из турагентства, где я подрабатывала экскурсоводом, попросили этой ночью везти группу в Геленджик. Все мои сомнения бойкая девушка на том конце провода отметала - поездка бесплатна для меня, моя помощь очень нужна, а плохое самочувствие можно поправить морем. В итоге, я приняла решение ехать, а муж помог собрать деньги для поездки.

В Геленджике я со своими новыми друзьями гуляла по вечерам. Однажды увидела объявление о выступлении известного биоэнерготерапевта. Мне понравился взгляд живых глаз, которые смотрели на меня с афиши, и я решила пойти. На мероприятии мастер попросил всех зрителей свести руки в замок. Он отметил, что тем людям, у которых руки не разомкнуться, следует подняться на сцену. Я была одна из тех, у кого руки были словно склеенные, поэтому послушно поднялась на сцену, хотя невероятно стеснялась.

Фото из архива героини

Фото из архива героини

Я сама виновата в болезни

На сцене биоэнерготерапевт провел сеанс гипноза, все участники стояли на сцене, представляя себя на экскурсии в Австралии. Ощущения были настолько реальными! Зал был в восторге. После сеанса знаменитого целителя осаждали со всех сторон. Я мечтала подойти к нему, чтобы попросить помощи с лечением больного сына, но это было практически нереально. Помню, стояла под деревом, смотрела, как он идет к машине — последний луч ускользающей надежды. Вдруг он замедлил шаг, повернулся и пошел прямо ко мне. Позже он признался, что почувствовал мою немую просьбу. Он сказал: «Я знаю, что вам нужна моя помощь. Держите визитку и завтра приходите ко мне на прием».

На другой день я пришла к нему на беседу. Те 40 минут, пока я общалась с биоэнерготерапевтом, мое сознание переворачивалось. Раньше я думала, что в моей болезни виновато общество, муж, неудачная судьба, но не я. «Все болезни ты сама себе создала», - говорит целитель. И тут я как будто проснулась! Даже воздух стал другим, каким-то вязким.

- Ты сама с болезнью справишься, будешь лечить людей, у тебя дар, я знаю, что говорю, - говорил мне целитель.

Целитель научил погружаться в состояние саморегуляции, учил меня расслаблять тело и представлять, как я топлю болезнь. Я рисовала в воображении ледяную сосульку, которая символизировала мою опухоль, и мысленно направляла на нее солнечный свет. Сосулька со временем таяла. Однажды, когда я уже приехала домой, я начала сеанс и не увидела сосульку. Вскоре пошла в поликлинику, врач смотрит анализы и говорит, что все хорошо, а потом интересуется: «А где швы?» Я говорю, что операции-то не было. Она не поверила, это ведь невозможно.

Любовь Карабут даже написала книгу о том, как вылечиться от рака

Любовь Карабут даже написала книгу о том, как вылечиться от рака

Новая жизнь

Началась моя новая жизнь. Сами собой без лишних усилий ушли лишние килограммы. Я похорошела, закончила несколько вузов, получила несколько новых профессий, а после смерти мужа переехала в другой город и поставила детей на ноги. Было невероятно сложно начинать каждый раз с нуля, но я шла по своему пути. Сейчас я состоялась как профессионал, помогаю людям вернуть их здоровье, используя знания медицинской психологии. Также веду группы оздоровительной йоги, в том числе и с беременными, много лет практикую массаж, веду консультации по Skype.

Понимаете, болезнь мне была дана свыше, она разбудила меня. Без нее я бы так и осталась домашней курицей, которая не видит ничего. Теперь я помогаю другим онкобольным обрести веру в выздоровление. Я их зову онковыздоравливающие, так намного правильнее звучит. Не так давно создала группу «Вконтакте» под названием «Рак лечится любовью». Главная цель сообщества — профилактика, помощь людям с онкологией и их родным.

Как общаться с людьми с онкологией

У нас в стране не развита культура общения с людьми с онкологией. Обычно, когда они узнают, что их знакомый болеет, то теряются или начинают его сторониться. Люди просто не знают, как правильно общаться. Но надо разговаривать с онковыздоравливающими как с обычными нормальными людьми - на равных.

Людям с окнологией я советую, в первую очередь, принять болезнь, а не бороться с ней, так как борьба — это война, а онкология - это часть тебя. Получается, что человек борется с частью себя, а любая борьба — это разрушение. Надо позволить себе прожить все стадии гнева и отрицания. В это время, пока человек будет выливать негатив на весь свет, близким нужно быть говорить чаще: «Да, у тебя есть болезнь, но у тебя еще есть и ресурсы, чтобы изменить ситуацию, а я всегда рядом». Онкология — это последний шанс человека взять ответственность за свою жизнь в собственные руки. От выбора очень много зависит.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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