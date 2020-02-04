«Болезнь разбудила меня». Жительница Коми рассказала невероятную историю исцеления от рака

Сегодня, 4 февраля, Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями. С января по октябрь прошлого года в Коми умерло 8 330 человек. Второе место по популярности причин смерти — злокачественные опухоли. К сожалению, статисты не делятся с нами данными, сколько человек смогли побороть страшную болезнь, а это самое интересное. Среди тех, кто победил опухоль, жительница Усинска Любовь Карабут. Своей историей выздоровления она поделилась с порталом «Комсомольская правда в Коми».

Начало

Все началось прозаично. Тогда я жила с семьей в Печоре. После рождения третьего ребенка подкрались недомогания - то голова заболит, то в боку заколет. Я начала обивать пороги больниц, но болезни не отступали - врачи диагностировали одну за другой. В основном, это были воспаления по женской части.

Я держалась до последнего, но когда стало становилось совсем плохо, приходилось ложиться в больницу. В это время на меня из зеркала смотрела грузная нахмуренная женщина. Выходила замуж невесомой 50-килограммовой девушкой, а погрузившись в череду болезней стала весить 100 килограммов. Помню, как однажды в больнице моя ровесница приняла меня за умудренную жизнью старушку, которая напоминала ей маму. Это признание морально меня раздавило.

Любовь весила 100 килограмм

Мир раскололся на тысячи кусочков

Тот день, когда я узнала, что у меня рак, не забуду. Меня вызвал в кабинет врач и спросил, собираюсь ли я в будущем еще иметь детей. Я ответила, что не планирую, своих бы детей на ноги поставить. Доктор ответил, мол, будем оперироваться, а затем попросил позвать на беседу мужа. Тогда я подумала, о какой операции может идти речь, если дело идет к выписке и все анализы хорошие. И почему позвали мужа к врачу? Супруг же забрал домой и сказал, не долго думая: «Жена, у тебя рак». Мой мир раскололся на тысячу маленьких кусочков. Я тяжело приходила в себя после страшной вести. Мне потребовался месяц, чтобы принять решение оперироваться. Но в тот день, когда пришла в больницу, оказалось, что мой лечащий врач ушел в длительный отпуск. Тогда муж договорился на операцию в Сыктывкаре. Однако совершенно неожиданно и там врач экстренно ушел в отпуск по семейным обстоятельствам.

Море

Тогда я считала себя невероятно невезучей. Я пришла к выводу, что мне надо покинуть этот свет, чтобы не мучить родных и близких. Прежде чем привести страшное решение в действие, я решила сделать в квартире ремонт. Так сказать, уйти красиво и с чистой совестью. Но вот ремонт закончен. За окном утро, летний день, птицы поют. Проводила мужа на работу, детей в детсад, мысленно со всеми попрощалась. Я села за стол с мыслями, что скоро мои мучения закончатся. Это было странное состояние, близкое к отупению.

Вдруг мои размышления прервал телефонный звонок. Я недовольно подумала, что разрушают мой торжественный момент прощания с жизнью, но трубку взяла. Позвонили из турагентства, где я подрабатывала экскурсоводом, попросили этой ночью везти группу в Геленджик. Все мои сомнения бойкая девушка на том конце провода отметала - поездка бесплатна для меня, моя помощь очень нужна, а плохое самочувствие можно поправить морем. В итоге, я приняла решение ехать, а муж помог собрать деньги для поездки.

В Геленджике я со своими новыми друзьями гуляла по вечерам. Однажды увидела объявление о выступлении известного биоэнерготерапевта. Мне понравился взгляд живых глаз, которые смотрели на меня с афиши, и я решила пойти. На мероприятии мастер попросил всех зрителей свести руки в замок. Он отметил, что тем людям, у которых руки не разомкнуться, следует подняться на сцену. Я была одна из тех, у кого руки были словно склеенные, поэтому послушно поднялась на сцену, хотя невероятно стеснялась.

Фото из архива героини

Я сама виновата в болезни

На сцене биоэнерготерапевт провел сеанс гипноза, все участники стояли на сцене, представляя себя на экскурсии в Австралии. Ощущения были настолько реальными! Зал был в восторге. После сеанса знаменитого целителя осаждали со всех сторон. Я мечтала подойти к нему, чтобы попросить помощи с лечением больного сына, но это было практически нереально. Помню, стояла под деревом, смотрела, как он идет к машине — последний луч ускользающей надежды. Вдруг он замедлил шаг, повернулся и пошел прямо ко мне. Позже он признался, что почувствовал мою немую просьбу. Он сказал: «Я знаю, что вам нужна моя помощь. Держите визитку и завтра приходите ко мне на прием».

На другой день я пришла к нему на беседу. Те 40 минут, пока я общалась с биоэнерготерапевтом, мое сознание переворачивалось. Раньше я думала, что в моей болезни виновато общество, муж, неудачная судьба, но не я. «Все болезни ты сама себе создала», - говорит целитель. И тут я как будто проснулась! Даже воздух стал другим, каким-то вязким.

- Ты сама с болезнью справишься, будешь лечить людей, у тебя дар, я знаю, что говорю, - говорил мне целитель.

Целитель научил погружаться в состояние саморегуляции, учил меня расслаблять тело и представлять, как я топлю болезнь. Я рисовала в воображении ледяную сосульку, которая символизировала мою опухоль, и мысленно направляла на нее солнечный свет. Сосулька со временем таяла. Однажды, когда я уже приехала домой, я начала сеанс и не увидела сосульку. Вскоре пошла в поликлинику, врач смотрит анализы и говорит, что все хорошо, а потом интересуется: «А где швы?» Я говорю, что операции-то не было. Она не поверила, это ведь невозможно.

Любовь Карабут даже написала книгу о том, как вылечиться от рака

Новая жизнь

Началась моя новая жизнь. Сами собой без лишних усилий ушли лишние килограммы. Я похорошела, закончила несколько вузов, получила несколько новых профессий, а после смерти мужа переехала в другой город и поставила детей на ноги. Было невероятно сложно начинать каждый раз с нуля, но я шла по своему пути. Сейчас я состоялась как профессионал, помогаю людям вернуть их здоровье, используя знания медицинской психологии. Также веду группы оздоровительной йоги, в том числе и с беременными, много лет практикую массаж, веду консультации по Skype.

Понимаете, болезнь мне была дана свыше, она разбудила меня. Без нее я бы так и осталась домашней курицей, которая не видит ничего. Теперь я помогаю другим онкобольным обрести веру в выздоровление. Я их зову онковыздоравливающие, так намного правильнее звучит. Не так давно создала группу «Вконтакте» под названием «Рак лечится любовью». Главная цель сообщества — профилактика, помощь людям с онкологией и их родным.

Как общаться с людьми с онкологией

У нас в стране не развита культура общения с людьми с онкологией. Обычно, когда они узнают, что их знакомый болеет, то теряются или начинают его сторониться. Люди просто не знают, как правильно общаться. Но надо разговаривать с онковыздоравливающими как с обычными нормальными людьми - на равных.

Людям с окнологией я советую, в первую очередь, принять болезнь, а не бороться с ней, так как борьба — это война, а онкология - это часть тебя. Получается, что человек борется с частью себя, а любая борьба — это разрушение. Надо позволить себе прожить все стадии гнева и отрицания. В это время, пока человек будет выливать негатив на весь свет, близким нужно быть говорить чаще: «Да, у тебя есть болезнь, но у тебя еще есть и ресурсы, чтобы изменить ситуацию, а я всегда рядом». Онкология — это последний шанс человека взять ответственность за свою жизнь в собственные руки. От выбора очень много зависит.

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