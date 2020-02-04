Как в Коми будут назначать пенсии в 2020 году

Пенсионный фонд Коми рассказал, кто в республике выйдет на пенсию в 2020 году.

В 2020 году продолжает действовать переходный период по изменению пенсионного возраста. В соответствии с положениями переходного периода право на пенсию в этом году имеют следующие категории граждан:

1. Граждане, которые выработали необходимый северный стаж.

2. Граждане, которые имеют менее половины необходимого северного стажа (менее 7,5 лет РКС или менее 10 лет МКС).

3. Педагогические, медицинские и творческие работники. Женщины и мужчины независимо от возраста, отработавшие требуемую выслугу лет во втором полугодии 2019 года, смогут выйти на пенсию в первом полугодии 2020 года.

4. Граждане, относящиеся к профессиональным и социальным категориям, для которых пенсионный возраст остался прежним (работники вредных и опасных производств, инвалиды по зрению и ряд других категорий).

Напомним, повышение пенсионного возраста не распространяется на пенсии по инвалидности. Они сохраняются в полном объеме и назначаются независимо от возраста при установлении группы инвалидности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Четыре законных способа выйти на пенсию раньше срока в Коми

Подсказываем, как побыстрее отправиться на заслуженный отдых (подробности)