Как в Коми будут назначать пенсии в 2020 году
Пенсионный фонд Коми рассказал, кто в республике выйдет на пенсию в 2020 году.
В 2020 году продолжает действовать переходный период по изменению пенсионного возраста. В соответствии с положениями переходного периода право на пенсию в этом году имеют следующие категории граждан:
1. Граждане, которые выработали необходимый северный стаж.
2. Граждане, которые имеют менее половины необходимого северного стажа (менее 7,5 лет РКС или менее 10 лет МКС).
3. Педагогические, медицинские и творческие работники. Женщины и мужчины независимо от возраста, отработавшие требуемую выслугу лет во втором полугодии 2019 года, смогут выйти на пенсию в первом полугодии 2020 года.
4. Граждане, относящиеся к профессиональным и социальным категориям, для которых пенсионный возраст остался прежним (работники вредных и опасных производств, инвалиды по зрению и ряд других категорий).
Напомним, повышение пенсионного возраста не распространяется на пенсии по инвалидности. Они сохраняются в полном объеме и назначаются независимо от возраста при установлении группы инвалидности.
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ИСТОЧНИК KP.RU