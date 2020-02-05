Семь «деревяшек» в Сыктывкаре пустят под снос

Только прогремела новость о том, что Сыктывкар до 2025 года хотят избавить от 1300 ветхих домов, как подоспела другая, но похожая. В ближайшее время городская мэрия планирует выкупить квартиры в семи «деревяшках», чтобы снести ветхие здания.

Постановление о выкупе земельных участков и квартир можно найти на сайте мэрии. Там же указано, какие дома исчезнут с лица столицы Коми в ближайший год. Под экскаватор пустят следующие здания - м. Дырнос, 26, ул. Пушкина, д. 97, ул. Кирова, д. 37, м. Дырнос, д. 79, ул. Корткеросская, д. 15, ул. Корткеросская, д. 11, м. Дырнос, д. 75.

Сроки, размер возмещения и другие условия, на которых осуществляется изъятие земельного участка и объектов недвижимого имущества, определяются соглашениями об изъятии земельного участка для муниципальных нужд.

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