2020-02-05T11:54:09+03:00
Общество

Семь «деревяшек» в Сыктывкаре пустят под снос

Постановление о выкупе земельных участков и квартир можно найти на сайте мэрии
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Фото vk.comФото vk.com
Изменить размер текста:

Только прогремела новость о том, что Сыктывкар до 2025 года хотят избавить от 1300 ветхих домов, как подоспела другая, но похожая. В ближайшее время городская мэрия планирует выкупить квартиры в семи «деревяшках», чтобы снести ветхие здания.

Постановление о выкупе земельных участков и квартир можно найти на сайте мэрии. Там же указано, какие дома исчезнут с лица столицы Коми в ближайший год. Под экскаватор пустят следующие здания - м. Дырнос, 26, ул. Пушкина, д. 97, ул. Кирова, д. 37, м. Дырнос, д. 79, ул. Корткеросская, д. 15, ул. Корткеросская, д. 11, м. Дырнос, д. 75.

Сроки, размер возмещения и другие условия, на которых осуществляется изъятие земельного участка и объектов недвижимого имущества, определяются соглашениями об изъятии земельного участка для муниципальных нужд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мэрия выкупит землю под деревяшками в центре Сыктывкара, чтобы начать строительство нового квартала Работа по проекту реконструкции Октябрьского проспекта наконец сдвинулся с мертвой точки (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Эвакуация россиян в Тюмень из-за коронавируса, последние новости на 5 февраля: 147 человек отправляют на двухнедельный карантин в санаторий
Из эпицентра распространения коронавируса в Россию доставили не только наших соотечественников, но и граждан соседних государств. Сообщаем последние новости про эвакуацию россиян в Тюмень из-за коронавируса на утро 5 февраля
Геннадий Онищенко: В России ещё могут появиться заражённые коронавирусом. Но у нас есть все, чтобы справиться с ним
Экс-главсанврач, а ныне депутат Госдумы - в беседе с нашим обозревателем Александром Гамовым рассказал о том, что анализы проводит лаборатория, которую спасли от ЦРУ
Новости 24
В Коми вынесли приговор женщине, которая отравила детей
В Сыктывкаре открыли отделение паллиативной помощи для неизлечимых больных
В Сыктывкаре больше половины таксистов работают нелегально
В Сыктывкаре сбили пенсионерку, через неделю она скончалась в больнице
Пропавшего в Усинске мужчину нашли закопанным в сугробе
Сыктывкарцы смогут следить за автобусами в режиме онлайн
Мебель для новой школы в поселке Краснозатонский обойдется в 10 млн рублей
Пропавший в Усинске молодой мужчина найден мертвым
В Коми из-за жестокого пожара на улице остались дети и пенсионеры: нужна помощь
То тепло, то холод: погода в Коми будет нестабильной
На трассе в Выльгорте медики нашли в сугробе человека
В Воркуте не будут ни ловить, ни отстреливать песцов
В Ухте ребенок сорвался с перил эскалатора в торговом центре
Под Ухтой столкнулись две легковушки и автобус: пострадал пассажир
Гапликов рассказал, когда в Сыктывкаре исчезнут деревянные дома
В Прилузье сгорел двухэтажный дом: пожарные ехали 19 минут
Под Сыктывкаром построят детский сад на 270 мест
У трех ухтицев украли с карт 555 тысяч рублей