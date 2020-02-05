Названа новая дата частичного перекрытия Октябрьского проспекта

Генеральный директор сыктывкарского «Водоканала» Константин Тимшин рассказал, что перекрытие Октябрьского проспекта перенесли на май, говорится в сюжете «Юргана».

- Ориентировочно ремонт водопровода намечен на середину мая и продлится до середины июня. Сразу после этого начнут асфальтировать вскрытые участки дороги, - отметил Тимшин.

Отметим, что новости о перекрытии Октябрьского проспекта в Сыктывкаре будоражили воображение автолюбителей с ноября. Люди негодовали, что главную городскую магистраль перекроют на полгода, что грозило гигантскими пробками. В январе появилась информация, что перекрытие проспекта откладывается на неопределенный срок.

Напомним также, что Октябрьский проспект будет перекрывать не полностью, как планировалось раньше, а частично. Это обойдется бюджету республики в 30 млн рублей. Полное перекрытие главной городской магистрали для ремонта подземных коммуникаций оценивалось в 12 млн рублей. Однако от дешевого варианта пришлось отказаться, чтобы город не встал в пробках.

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