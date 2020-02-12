2020-02-12T12:09:12+03:00
Общество

Сергей Воронин стал главой эжвинской администрации

Депутаты совета города сегодня согласовали его кандидатуру
Дарья ЮДИНА
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Главой Эжвы стал Сергей ВоронинГлавой Эжвы стал Сергей ВоронинФото: Дарья ЮДИНА
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Сегодня в мэрии прошло сорок пятое заседание сыктывкарского совета депутатов. На нем депутаты согласовали кандидатуру Сергея Воронина на пост руководителя эжвинской администрации.

Вопрос во время обсуждения возник только у депутата Ильи Богданова. Он спросил, кто будет решать вопросы, связанные с ЖКХ в Эжве, если Сергей Воронин, ранее занимавшийся этим, перейдёт на пост главы. Ему ответили, что теперь эту сферу будет курировать первый заместитель мэра.

В итоге, за назначение Сергея Воронина единогласно проголосовали все 23 депутата. Новоиспеченный руководитель эжвинской администрации пообещал приложить все усилия, чтобы улучшить жизнь горожан.

Депутаты совета города проголосовали единогласно Фото: Дарья ЮДИНА

Депутаты совета города проголосовали единогласноФото: Дарья ЮДИНА

- Благодарю за оказанное доверие. Со своей стороны обещаю приложить все усилия, чтобы поддержать стабильность и комфорт для жителей Эжвы. Я в любое время открыт для народа, для общения, - сказал Сергей Воронин.

Напомним, что ранее эжвинской администрацией руководил Александр Калинин. Он был главой Эжвы семь лет. В прошлом году на него завели уголовное дело, но в конце мая освободили от уголовной ответственности.

СПРАВКА "КП"

Сергей Воронин родился в поселке Высокинский Никольского района Вологодской области 27 июля 1967 года. В 1992 году закончил Санкт-Петербургскую лесотехническую академию. С 2008 по 2011 год был первым заместителем генерального директора директора Эжвинского МУП «Жилкомхоз». С 2011 по 2016 год был начальником управления ЖКХ в сыктывкарской администрации. Женат, двое детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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