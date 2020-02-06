2020-02-06T07:05:20+03:00
Общество

Коми вошла в пятерку регионов-лидеров по потреблению водки в России

Республика заняла третье место
Дарья ЮДИНА
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Коми стала третьей в рейтинге регионов по потреблению водкиКоми стала третьей в рейтинге регионов по потреблению водки
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Коми вошла в пятерку регионов-лидеров по потреблению водки в стране. В среднем, в республике на душу населения приходится 10,6 литра «беленькой». Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Центра исследований федерального и регионального рынка алкоголя (ЦИФРА).

Соседями республики по рейтингу стали Сахалинская (12 литров на душу населения), Магаданская (11,4 литра на душу населения) области, Чукотка (10 литров на душу населения) и Карелия (9,6 литра на душу населения). Коми расположилась на третьем месте. При этом данные говорят о росте потребления водки в нашем регионе: количество выпитого крепкого напитка на душу населения выросло на один процент.

Эксперты говорят о том, что лидерство северных регионов в рейтинге обусловлено холодным климатом: в таких традиционно люди предпочитают напитки покрепче. Основную массу населения большинства «пьющих» регионов составляют мужчины, в том числе те, кто приезжает туда работать вахтовым методом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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