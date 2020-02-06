В УГТУ в лифте умер 19-летний студент

В Ухтинском государственном техническом университете умер 19-летний студент из Архангельской области. Юноше стало плохо во время поездки в лифте.

Состояние студента УГТУ внезапно ухудшилось 3 февраля, когда он ехал в лифте. Очевидцы вынесли его и попытались привести в чувство. Но их усилия не помогли.

По предварительной версии, у юноши остановилось сердце. Проводится доследственная проверка. Возбуждать уголовное дело или нет, следователи решат после судебно-медицинской экспертизы. Ректорат принес свои соболезнования родным умершего студента.

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