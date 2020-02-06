2020-02-06T11:33:11+03:00
Общество

В Коми нашли тело горняка, погибшего при пожаре в шахте в Яреге

Его личность установят с помощью экспертизы
Дарья ЮДИНА
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Фото пресс-службы МЧС по КомиФото пресс-службы МЧС по Коми
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В Коми нашли тело второго горняка, погибшего в результате пожара в ноябре прошлого года в шахте. Об этом пишет ТАСС.

Нашли тела обоих погибших. Для подтверждения личности и установления причины смерти мужчин будут назначены необходимые судебные экспертизы, сообщили в пресс-службе СУ СК по Республике Коми.

Напомним, что пожар начался вечером 24 ноября 2019 года во время буровых работ в шахте в Яреге на глубине более 200 м. В это время в шахте находились 45 горнорабочих, 42 из них вывели на поверхность, одного спасли, а двух не нашли. Их официально признали погибшими, чтобы выплатить компенсацию родственникам. Недавно тело одного из погибших нашли.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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