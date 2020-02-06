В Коми нашли тело горняка, погибшего при пожаре в шахте в Яреге

В Коми нашли тело второго горняка, погибшего в результате пожара в ноябре прошлого года в шахте. Об этом пишет ТАСС.

Нашли тела обоих погибших. Для подтверждения личности и установления причины смерти мужчин будут назначены необходимые судебные экспертизы, сообщили в пресс-службе СУ СК по Республике Коми.

Напомним, что пожар начался вечером 24 ноября 2019 года во время буровых работ в шахте в Яреге на глубине более 200 м. В это время в шахте находились 45 горнорабочих, 42 из них вывели на поверхность, одного спасли, а двух не нашли. Их официально признали погибшими, чтобы выплатить компенсацию родственникам. Недавно тело одного из погибших нашли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми вынесли приговор женщине, которая виновна в массовом отравлении детей

Дети отравились в сыктывкарском детском саду №7 (подробности)