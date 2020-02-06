В Сыктывкаре прямо в аптеке ограбили старушку
В Сыктывкаре прямо в аптеке на Октябрьском проспекте ограбили 65-летнюю старушку, пишет пресс-служба МВД.
Женщина оплачивала покупку лекарств у кассы, когда аптеку вошел молодой человек. Какое-то время он наблюдал, как пенсионерка подбирает монеты, чтобы расплатиться с продавцом, а затем внезапно выхватил у нее кошелек и выбежал на улицу. Потерпевшая попыталась догнать злоумышленника, но не смогла этого сделать в силу возраста.
Полицейские просмотрели видеозапись, где был запечатлен момент совершения преступления. Со слов заявительницы, в кошельке было 1530 рублей.
Правонарушителя задержали сотрудники ППС по горячим следам в букмекерской конторе. Увидев полицейских, мужчина пытался сделать вид, что не понимает, о каком хищении идет речь. Однако спустя несколько минут достал кошелек и признал вину.
Ограбление старушки в сыктывкарской аптеке.
Задержанный ранее попадал в поле зрения правоохранителей. Он трижды привлекался к уголовной ответственности за кражу и истязание близких.
Во время допроса полицейские узнали, что подозреваемый часть денег потратил на приобретение спиртного, а на 500 рублей игрок сделал ставки.
Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».
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ИСТОЧНИК KP.RU