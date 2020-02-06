В Сыктывкаре ищут родных бабушки, потерявшей память

В одном из сыктывкарских магазинов нашли бабушку, которая не помнит ни своего имени, ни родных, ни адреса.

Пожилую женщину обнаружили в «Пятерочке» на улице Карла Маркса, 108. Старушка не помнит, кто она, и ни слова не говорит по-русски, только по-коми.

Когда её нашли, на ней был черная куртка, берет и халат. Сотрудники магазина сейчас опрашивают всех приходящих покупателей, чтобы выяснить, живет ли бабушка в этом районе или нет.

На место приехала скорая. Медики хотят отвезти старушку в больницу.

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