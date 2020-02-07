2020-02-07T13:33:07+03:00
Общество

Верховный суд Коми рассмотрит апелляцию экс-главы МВД позже запланированной даты

Адвокат не смог явиться на заседание, так как участвовал в другом процессе
Дарья ЮДИНА
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Виктор Половников сейчас находится в СИЗОВиктор Половников сейчас находится в СИЗОФото: Дарья ЮДИНА
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Рассмотрение жалобы от адвокатов экс-главы МВД Коми Виктора Половникова перенесли. Заседание должно было состояться сегодня, но один из защитников Асад Джабиров не смог присутствовать: он участвует в другом процессе.

Напомним, что Виктора Половникова обвиняют в получении взятки в 12,5 млн рублей от известного в Сыктывкаре бизнесмена Сергея Ситникова: его имя фигурировало в «деле Гайзера». Следствие считает, что посредниками при передаче взятки стали адвокат Маргарита Мартиросян и бывший глава МВД по Татарстану Фаяз Шабаев. Сыктывкарский городской суд в январе в качестве меры пресечения избрал для Виктора Половникова арест на месяц. Сторона защиты с решением суда не согласилась и обжаловала его. Вчера Владимир Путин подписал указ о снятии с должности Владимира Половникова. Сейчас обязанности главы МВД по Коми исполняет Владислав Мингела.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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