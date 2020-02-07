Педофила из Прилузья осудили на семь лет лишения свободы

Сегодня Верховный суд Республики Коми рассмотрел уголовное дело в отношении 38-летнего жителя села Летка. Его признали виновным в совершении иных действий сексуального характера в отношении шестилетней девочки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Коми.

Суд установил, что житель Летки ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. У него есть непогашенная судимость за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего ребенка. В августе 2019 года, как следует из дела, мужчина совершил иные действия сексуального характера в отношении 6-летней девочки.

Вину в содеянном подсудимый признал в полном объеме.

Суд назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с воспитанием и обучением детей, сроком на 20 лет.

Приговор не вступил в законную силу.

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