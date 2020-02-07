В Сыктывкаре нашли заведение с нарисованной кнопкой для вызова помощи инвалидам

Сыктывкарец Георгий Семяшкин, прогуливаясь по городу, нашел заведение с чудной табличкой. Она висела рядом со входом в одно из заведений на улице Карла Маркса. По логике вещей, с ее помощью маломобильные горожане должны позвать людей, которые помогут им заехать в заведение.

Загвоздка в том, что кнопка ненастоящая, а нарисованная. С её помощью до сотрудников заведения можно только достучаться, причем в прямом смысле, иначе инвалида не услышат. Георгий Семяшкин снял видео о своей чудной во всех отношениях находке, даже понажимал на нарисованную кнопку. К сожалению, на его зов никто не вышел.

Видео Георгия Семяшкина, Сыктывкар.

Напомнил, что прошлой осенью республика отличилась, когда в детском саду торжественно, с перерезанием красной ленточки открыли окна и двери. Тогда этот случай осветили даже федеральные СМИ.

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