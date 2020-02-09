В Усинске помогают пассажирам самолета, экстренно севшего в аэропорту

Мэр Усинска Николай Такаев доложил Сергею Гапликову о мерах, принимаемых по ситуации с жёсткой посадкой самолёта. Об этом пишет пресс-служба главы Коми.

Ситуация на контроле, на месте работает оперативный штаб. По поручению главы республики всем пассажирам предложили помощь в доставке багажа до места их проживания или пребывания.

— Тяжёлых пострадавших нет. Два человека обратились в медпункт аэропорта за помощью. По поручению Главы Республики Коми лично связался с ними, предложил помощь, если что-то потребуется, готовы её предоставить. На этот случай обменялись контактами. Оперативные службы выехали вовремя. В результате жёсткой посадки совсем немного разлилось топливо, но пожарные сработали быстро, последствия ликвидированы. На месте работает оперативный штаб, мэрия Усинска оказывает всё необходимое содействие его работе, отметил Николай Такаев.

Напомним, что сегодня в аэропорту Усинска произошло ЧП: у самолета оторвало шасси при посадке. К счастью, никто не пострадал.

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По его мнению, причиной аварии стал сильный сдвиг ветра (подробности)