Директор «Комиавиатранс»: «Аэропорт в Усинске работает в полном соответствии с федеральными авиационными правилами»

Генеральный директор «Комиавиатранса» Алексей Фесенко прокомментировал ситуацию с жесткой посадкой самолета в аэропорту Усинска. Глава компании заявил, что аэропорт был полностью готов к принятию воздушных судов.

- На момент приземления самолета аэропорт Усинска работал в штатном режиме и был полностью готов к принятию судов. Аэропорт в Усинске работает в полном соответствии с федеральными авиационными правилами. Ни одного замечания за последние два года ни от одного экипажа не поступало. По состоянию аэропорта — тем более. Коэффициент сцепления с полосой — 038-035 при норме 032, — сказал Алексей Фесенко.

По его словам, в причинах произошедшего разберется специальная комиссия.

Напомним, что ранее компания «Utair» заявила, что во время посадки в аэропорту не работала система точного наведения на полосу ILS и огни подхода к взлетно-посадочной полосе.

Сейчас аэропорт работает в штатном режиме.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

После жесткой посадки самолета в аэропорту Усинска возбудили уголовное дело В причинах происшествия будут разбираться следователи (подробности)