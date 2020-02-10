Жесткой посадкой самолета в Усинске заинтересовалась прокуратура

Уральская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов по факту жесткой посадки самолета авиакомпании «Utair»в аэропорту Усинска. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

9 февраля в 12.40 самолет Boeing 737-500 авиакомпании «Utair» рейсом «Москва-Усинск» совершил грубое приземление в аэропорту Усинска. При посадке деформировалась стойки заднего шасси из-за чего воздушное судно развернуло на 90 градусов на взлетно-посадочной полосе.

На борту воздушного судна находились 94 пассажира, из них четверо детей. Авиакомпания зарегистрирована в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

Предполетная подготовка воздушного судна проводилась в аэропорту Внуково (Москва), периодическое техническое обслуживание борта осуществляется в ООО «ТС-Техник» (Тюмень).

Обстоятельства произошедшего уточняются.

По поручению Уральской транспортной прокуратуры Сургутской транспортной прокуратурой во взаимодействии с Тюменской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.

Ход и результаты проверки находятся на контроле в Уральской транспортной прокуратуре.

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