2020-02-10T12:50:22+03:00
Общество

Волонтеры рассказали, как искали в Сыктывкаре родных бабушки, потерявшей память

Им пришлось долго ездить по больницам
Дарья ЮДИНА
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Фото из группы "Поисковой отряд "Лиза Алерт" Коми Республика" "ВКонтакте"Фото из группы "Поисковой отряд "Лиза Алерт" Коми Республика" "ВКонтакте"
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Члены поискового отряда «Лиза Алерт» рассказали, как искали в Сыктывкаре родных потерявшей память бабушки. Волонтерам пришлось посидеть с ней не в одной больнице.

6 февраля членам отряда сообщили о потерявшейся бабушке, которую нашли в магазине «Пятерочка» на улице Карла Маркса. Добровольцы отвели ее в «Островок безопасности», попытались что-то узнать. Но старушка говорила на коми языке, поэтому вызвали волонтера, который его знает.

Приехавший волонтер тоже не смог ничего узнать, так как пожилая женщина ничего о себе не помнила. Члены «Лизы Алерт» стали вместе с ней ждать бригаду скорой помощи. Пенсионерку забрали и отвезли в больницу на улице Пушкина. Члены поискового отряда отправились за скорой. В больнице волонтеры сидели в коридоре вместе с бабушкой, ожидая, когда её позовет врач.

- Пока ждали результаты осмотра бабушки, мы все пытались выяснить хоть что-нибудь, что помогло бы нам найти родственников. Но бабушка все не сдавалась: то обнимет, то заплачет. Наш поисковик Евгения сходила в буфет, принесла бабушке чаю и выпечки. Бабушка с удовольствием поела, попила и снова обниматься. Прошло уже около 1,5 часов и нам приносят ответы осмотра. Врачи принимают решение отправить ее в ещё одну больницу, но уже в Эжву, - вспоминает Андрей Пигулин.

Добровольцы снова сопровождали бабушку по пути в больницу. В Эжве членам «Лизы Алерт» сообщили, что признаков, позволяющих госпитализировать бабушку, нет. Волонтерам дали два часа на поиски родных, иначе новая больница.

Волонтеры срочно стали делать репосты в соцсетях. Бабушку на это время уложили на кушетку. Врачи вызвали полицейского.

- И тут пришел сотрудник полиции, обратился к бабушке по имени-отчеству. У нас шок, все молчат. Кто-то прервал тишину, и спросил: «откуда вы ее знаете?». Сотрудник полиции рассказал, что родственники найдены, но в силу своего здоровья не могут за ней приехать. Вы бы видели наши лица, как мы были счастливы, что нам не придется ехать еще в одну больницу, - пишет волонтер.

В итоге, пожилую женщину члены поискового отряда отвезли домой. Всего пожилая женщина провела вне дома шесть часов, сменив скорую и две больницы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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