Авиакомпания UTair о жесткой посадке самолета в Усинске: «При посадке произошел непрогнозируемый сдвиг ветра»

Сегодня, 9 февраля, в аэропорту Усинска самолет из-за проблем с шасси ударился хвостовой частью о взлетно-посадочную полосу. К счастью, погибших в чрезвычайном происшествии нет. Пресс-служба Utair ответила «КП-Коми», по какой причине произошла жесткая посадка.

- При посадке самолета Boeing 737 в аэропорту Усинска произошел резкий непрогнозируемый сдвиг ветра. Благодаря оперативным и высоко профессиональным действиям экипажа самолет удалось удержать на полосе до полной остановки. Уже на полосе у лайнера произошел подлом основных стоек шасси. На рейсе работал опытный экипаж: налет командира на Boeing 737 составляет более 6900 часов, налет второго пилота — 3600 часов, - отметили в пресс-службе.

Кстати, в Усинск вылетели специалисты Utair для анализа полетной информации и определения причин случившегося.

Напомним, что самолёт Boeing 737-524 с бортовым номером VQ-BPS авиакомпании «Utair», летевший из Москвы в Усинск, совершил жесткую посадку в аэропорту. Во время посадки у самолета возникли проблемы с шасси. Борт брюхом прикатился по взлетно-посадочной полосе. На борту в момент ЧП было 94 пассажира и члены экипажа.

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