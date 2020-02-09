2020-02-09T16:22:00+03:00
Общество

Командир экипажа о жесткой посадке в аэропорте Усинска: «Нас жестко присадило»

По его мнению, причиной аварии стал сильный сдвиг ветра
Дарья ЮДИНА
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Источник: vk.comИсточник: vk.com
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Командир воздушного судна, которое пришлось сегодня экстренно сажать в аэропорту Усинска, рассказал, что стало причиной аварии. Владимир Котомин объяснил, что стойки шасси сломались из-за неконтролируемого сдвига ветра.

- При посадке мы попали в сильный сдвиг ветра. Стойки шасси и сложились от этого удара, сдвига ветра. Я полагаю, что нарушений мы не допустили. Мы отреагировали перед самым касанием, газ я дал, но нас уже присадило. Скорость во время полета была рассчетная, точно выдерживали параметры. Но стихия нас пересилила, - объяснил «Базе» Владимир Котомин.

Напомним, что сегодня в аэропорту Усинска случилось ЧП: у самолета компании «Utair» оторвало шасси, воздушное судно пришлось экстренно сажать. Происшествие под свой личный контроль взял Сергей Гапликов, на месте работают сотрудники МЧС и Следственного комитета.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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