Во время экстренной посадки самолета в аэропорту Усинска не работала система точного наведения на полосу

Компания «Utair» отменила завтрашний рейс из Усинска в Москву из-за плохого состояния взлетно-посадочной полосы в усинском аэропорту. Она покрыта льдом и заметена снегом. К тому же, во время сегодняшнего происшествия там не работала система наведения. Об этом пишет "Интерфакс".

Авиакомпания уже сообщила пассажирам о переносе рейса, время вылета уточнят позже. Там также сообщили, что при сегодняшней экстренной посадке в аэропорту не работала система точного наведения на полосу ILS и не работали огни подхода к взлетно-посадочной полосе.

Но диспетчеры смогли передать экипажу сведения о состоянии полосы, которые позволили командиру и второму пилоту максимально мягко посадить самолет.

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