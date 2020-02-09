2020-02-09T19:20:05+03:00
Общество

Во время экстренной посадки самолета в аэропорту Усинска не работала система точного наведения на полосу

Компания «Utair» уже отменила завтрашний рейс из Москвы в Усинск
Дарья ЮДИНА
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Источник: соцсетиИсточник: соцсети
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Компания «Utair» отменила завтрашний рейс из Усинска в Москву из-за плохого состояния взлетно-посадочной полосы в усинском аэропорту. Она покрыта льдом и заметена снегом. К тому же, во время сегодняшнего происшествия там не работала система наведения. Об этом пишет "Интерфакс".

Авиакомпания уже сообщила пассажирам о переносе рейса, время вылета уточнят позже. Там также сообщили, что при сегодняшней экстренной посадке в аэропорту не работала система точного наведения на полосу ILS и не работали огни подхода к взлетно-посадочной полосе.

Но диспетчеры смогли передать экипажу сведения о состоянии полосы, которые позволили командиру и второму пилоту максимально мягко посадить самолет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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