«Керосин выливается, передайте пилотам!»: пассажир аварийно севшего в Усинске Boeing рассказал, как спасся
Сегодня, 9 февраля, Boeing 737 сел на брюхо в аэропорту Усинска. По данным Росавиации, у самолета подломились стойки шасси. Пассажир самолета Utair, совершившего жесткую посадку в аэропорту Усинска, раскрыл «КП-Коми» подробности ЧП.
Максим всегда относился к самолетам настороженно. Когда читал новости об авиакатастрофах, то проскальзывали крамольные мысли: а как бы он повел себя в чрезвычайной ситуации. Но все-таки старался об этом не думать. Мужчина летает не так часто, в год - 1-2 раза. Но в эту неделю во время мини-отпуска ему пришлось пережить целых четыре перелета. Последний - на Boeing-737.
Аварийная посадка лайнера в Усинске.
Boeing-737 вылетел из Москвы точно по расписанию. Полет был комфортным, в небе не трясло. За 10 минут бортпроводницы сообщили о снижении и попросили пассажиров пристегнуть ремни. Максим отмечает, что посадка была мягкой, самолет снижался плавно.
За 5 минут пассажир услышал, как открываются створки шасси. Максим сидел у окошка, смотрел на приближающиеся родные леса и болото. Первая тревожная мысль закралась, когда ему показалось, что борт лежит ниже, чем обычно, а, кроме того, было очевидно, что садиться рано!
- Я это ощутил, когда мы пролетали над забором, ограждающим аэропорт. Он как будто был на 300-400 метров ближе, чем обычно при снижении, - рассказал Максим. - Я почувствовал, что мы садимся рано. В голове промелькнула мысль, что посадка будет резкой. Проходит буквально две секунды, и я чувствую реальный жесткий удар о землю.
Фото: Софья Ахметгалиева
В эти мгновения в головах и мыслях, наверно, всех пассажиров судна промелькнула вся жизнь. Это был не единственный шок, который всем пришлось пережить в течение одной минуты. После жесткой посадки самолет на большой скорости на брюхе прокатился по взлетной полосе.
- Было страшно! Но постепенно борт стал снижать скорость, а затем остановился. Пассажиры выдохнули, даже нервно похлопали. Командир объявил по громкой связи: «Сохраняем спокойствие и остается на своих местах». Первое время двигатели работали, а потом их заглушили. Только все стали оправляться от пережитого шока, как в могильной тишине салона вдруг громко и отчетливо прозвучало (от кого-то из пассажиров): «Керосин выливается! Передайте пилотам!» Тут же еще несколько человек подхватили клич и... началась новая волна легкой паники, - вспоминает Максим.
Начавшийся шум рассеяло объявление пассажира об экстренной эвакуации по левому борту. В тревоге люди повскакивали со своих мест, хватая верхнюю одежду. По надувным трапам они выбрались из самолета. Люди после сообщения о выливающемся керосине стремились отбежать подальше от самолета. Все боялись, что борт может загореться. И, не дай Бог, взорваться...
Фото: Софья Ахметгалиева
- Я спрыгнул по трапу, отбежал. Только после этого накинул верхнюю одежду и вместе с другими пассажирами пошел к аэропорту, где нас уже ждали его работники. Нас собрали в зале, где переписали данные для доставки багажа. Сказали, что каждому пассажиру его привезут на дом, - отметил пассажир.
Максим оправился после легкого шока и поехал по делам. Через пару часов после происшествия он переступил порог дома. Только в домашней обстановке, что называется, отпустило: нахлынули странные чувства.
- Пришло понимание, что мы спаслись, и это чудо, что никто не пострадал. Я считаю, что нас спас снег и наледь, благодаря которым мы катились по полосе ровно. Понимаете, даже скрежета не было! Кто знает, чтобы произошло, если бы посадка была летом и самолет приземлился на асфальт, а не на снежную трассу. Невольно на ум приходит майская трагедия SSJ 100 в Шереметьеве. Тогда ведь борт тоже совершил жесткую посадку, но больше половины пассажиров не выжило, - подытожил Максим.
Самолет Москва-Усинск приземлился без шасси.
Максим отмечает, что профессионализм пилотов сыграл не последнюю роль в том, что все пассажиры живы и здоровы. Удивительно то, что они показали свое мастерство именно сегодня, 9 февраля, когда в России отмечают День авиации.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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