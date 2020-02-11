Вернувшихся из Китая сыктывкарцев госпитализировали для проверки на коронавирус

Вчера в сыктывкарском микрорайоне Орбита засняли госпитализацию двух сыктывкарцев, вернувшихся из Китая. Их отправили в Республиканскую инфекционную больницу, чтобы проверить, есть ли у них признаки коронавирусной инфекции или нет. Людей напугали медики в специальных защитных костюмах.

У пациентов с кашлем и другими признаками китайской инфекции взяли анализы. Результаты будут известны позже.

Фото из паблика "Жесть Коми"

Ведомство сообщает, что больных с симптомами новой коронавирусной инфекции на территории республики нет.

Однако под наблюдением находится 14 человек, которые вернулись из Китая: два жителя этой страны и 12 уроженцев Коми. Из них 11 проживают в Сыктывкаре, двое – в Ухте и один – в Воркуте. Врачи будут за ними наблюдать до 17 февраля.

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