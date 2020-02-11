Некоторые пассажиры самолета, который совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска, не могут получить багаж

По поручению Сергея Гапликова мэрия Усинска держит на контроле вопросы выдачи и доставки багажа пассажирам "Боинга", совершившего 9 февраля жёсткую посадку. Об этом пишет пресс-служба главы Коми.

По информации администрации города, 14 пассажирам багаж уже доставлен по месту требования, пять человек забрали его самостоятельно, сумки трёх пассажиров находятся в офисе «Utair» – пассажиры заберут их сами, поскольку находятся сейчас на Харьяге.

- В результате жёсткой посадки самолёта двери заднего багажного отсека были заблокированы, поэтому часть багажа всё ещё остаётся на борту судна. К сожалению, изъять его сейчас не представляется возможным. Необходимо дождаться окончания следственных действий по расследованию причин случившегося, а затем, после постановки самолёта на стоянку, вскрыть багажный отсек специальными техническими средствами. Предположительно, сегодня, 11 февраля, эти вопросы будут решены. Прошу всех отнестись к ситуации с пониманием. Главное, что все живы и здоровы! - прокомментировал мэр Усинска Николай Такаев.

Представители компании-авиаперевозчика свяжутся с пассажирами, не получившими багаж, для уточнения времени и места доставки.

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