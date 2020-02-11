2020-02-11T11:37:36+03:00
Общество

Некоторые пассажиры самолета, который совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска, не могут получить багаж

Чемоданы остаются на борту судна из-за того, что дверь заблокирована
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
Фото: соцсетиФото: соцсети
Изменить размер текста:

По поручению Сергея Гапликова мэрия Усинска держит на контроле вопросы выдачи и доставки багажа пассажирам "Боинга", совершившего 9 февраля жёсткую посадку. Об этом пишет пресс-служба главы Коми.

По информации администрации города, 14 пассажирам багаж уже доставлен по месту требования, пять человек забрали его самостоятельно, сумки трёх пассажиров находятся в офисе «Utair» – пассажиры заберут их сами, поскольку находятся сейчас на Харьяге.

- В результате жёсткой посадки самолёта двери заднего багажного отсека были заблокированы, поэтому часть багажа всё ещё остаётся на борту судна. К сожалению, изъять его сейчас не представляется возможным. Необходимо дождаться окончания следственных действий по расследованию причин случившегося, а затем, после постановки самолёта на стоянку, вскрыть багажный отсек специальными техническими средствами. Предположительно, сегодня, 11 февраля, эти вопросы будут решены. Прошу всех отнестись к ситуации с пониманием. Главное, что все живы и здоровы! - прокомментировал мэр Усинска Николай Такаев.

Представители компании-авиаперевозчика свяжутся с пассажирами, не получившими багаж, для уточнения времени и места доставки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Директор «Комиавиатранс»: «Аэропорт в Усинске работает в полном соответствии с федеральными авиационными правилами»

Алексей Фесенко прокомментировал ситуацию с аварийной посадкой «Боинга» (подробности)

Ошибка пилота и техническая неисправность: возможные причины жесткой посадки самолета в аэропорту Усинска

У экспертов есть разные версии (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жесткая посадка самолета Москва-Усинск»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Вуктыле стая бродячих собак загнала школьника на сугроб
Коттедж из Коми попал в десятку самых дорогих загородных домов
Браконьер из Печоры заплатит за убийство лосихи
Названа кандидатура будущего руководителя Эжвы
Пенсионеры из Серегово жалуются на отсутствие фельдшера
Ростехнадзор бездействовал на шахте в Ухте, где на пожаре погибли два человека
Жителей Коми ждет аномально теплая погода
ЧП с Boeing аэропорт Усинска работает в штатном режиме
Лыжники из Коми заняли весь пьедестал на Континентальном Кубке
В Коми ученые выведут новые сорта картофеля
В Микуни столкнулись две иномарки: погибла женщина
Сыктывкарские баскетболистки обыграли петербуржских
В Вуктыле из горящего дома эвакуировали 12 человек
Под Сыктывкаром опрокинулся Volkswagen: пострадали два человека
Спортсменка из Коми стала чемпионкой России по пауэрлифтингу
На пожаре в Сыктывкаре погиб мужчина
В Сыктывкаре объявили актированный день
В Сыктывкаре нашли родных бабушки, потерявшей память
Слухи о первом заболевшем коронавирусом в Коми не подтвердились
В воскресенье в Коми резко поменяется погода
В некоторых муниципалитетах Коми отменили занятия для школьников
Свадьба в зеркальную дату