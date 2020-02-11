2020-02-11T12:24:55+03:00
Общество

Преподаватель опорного вуза Коми рассказал про высокие зарплаты руководства и репрессии (видео)

Александр Казаков выпустил два видео «рассказов маленького человека», которые набрали десятки тысяч просмотров
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Старший преподаватель Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина Александр Казаков публично выступил с критикой руководства вуза. Он выпустил два видеоролика, которые назвал «рассказами маленького человека о большом». Они набрали десятки тысяч просмотров.

Первый выпуск был посвящен критике руководства вуза, которые «выписывают себе премии» и получают 200 тысяч рублей в месяц. В это время рядовые преподаватели вынуждены довольствоваться окладом в 15-17 тысяч рублей и отчаянно искать подработку, чтобы прокормить семью. Он говорит, что в университете сокращают сотрудников, а вуз сейчас находится в глубокой яме.

Преподаватель СГУ Александр Казаков критикует руководство сыктывкарского вуза: 1 выпуск.

Видеообращение вызвало бурную реакцию в соцсетях. Люди оставляли десятки комментариев, дискутировали с преподавателем, но хвалили его за смелость и называли героем. Отклик стал причиной записи второго обращения, которое было посвящено закулисной борьбе руководства вуза с танцевальными коллективами, что завершилось закрытием последних. Все эти эпизоды известны автору ролика не понаслышке, так как Александр Казаков — руководитель студии бального танца «Грация».

Преподаватель СГУ Александр Казаков критикует руководство сыктывкарского вуза: 2 выпуск.

Кстати, через 8 дней в университете пройдут выборы ректора. В СГУ имени Питирима Сорокина уже 4,5 года нет постоянного ректора, а только исполняющий обязанности. Сейчас на пост претендуют три кандидата: и. о. ректора Ольга Сотникова, первый проректор Эмин Ягубов и проректор по экономическим и социальным вопросам Павел Васильев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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