Лидер известной панк-группы поддержал защитников Шиеса

Фронтмен панк-группы «Порнофильмы» Владимир Котляров на концерте в Архангельске высказался про Шиес. А после выступления надел подаренный ему значок «Поморье не помойка» и фотографировался с фанатами. Об этом пишет 29.ru.

Фрагмент высказывания попал на видео одного из зрителей.

— Он по ходу песни просто остановился и сказал, что знает о творящемся на Шиесе и, глядя на людей, которые против, понимает, что не все ещё потеряно. Начало не снял, потому что он начал говорить очень внезапно. Значок подарили после концерта, он сказал, что не стоит его никуда убирать, и спросил: «Я сразу его надену, ок?», — рассказал архангелогородец Максим Скоп.

В поддержку экоактивистов, выступающих против мусорного полигона, неоднократно высказывались музыканты, представители шоу-бизнеса и политики. Среди них, например, лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров. А на студии известного рок-музыканта Юрия Шевчука активисты даже записали песню.

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