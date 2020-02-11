2020-02-11T15:43:13+03:00
Общество

В Минздраве рассказали, заражены ли коронавирусом вернувшиеся из Китая сыктывкарцы

Анализы пациентов показали, что опасной инфекции у них нет
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото Минздрава КомиФото Минздрава Коми
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Сыктывкар вчера, 10 февраля, взбудоражила информация о госпитализации горожан, которые вернулись из Китая. «Коронавирус уже в столице Коми!» - началась паника в соцсетях. Однако Минздрав Коми утверждает, что причин для тревоги нет — анализы пациентов показали, что опасной инфекции у них нет.

- У пяти человек, вернувшихся из Китая, имелись признаки ОРВИ, они были госпитализированы в боксы инфекционных больниц Сыктывкара и Воркуты, инфекционное отделение в Ухте. У всех госпитализированных взяты анализы на выявление вирусных инфекций. В двух случаях исследования уже завершены, результаты показали отсутствие коронавирусной инфекции, - прокомментировали «КП» в Минздраве.

Всего по состоянию на 10 февраля Управление Роспотребнадзора по Коми в медицинские организации республики направлена информация о 23 гражданах, вернувшихся из поездки в Китайскую народную республику, из них 2 человека - граждане Поднебесной. За всеми вернувшимися из КНР установлено медицинское наблюдение на 14 дней. Пациентов с симптомами новой коронавирусной инфекции среди наблюдаемых нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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