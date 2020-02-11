Сыктывкарец провел одиночный пикет прямо в фойе администрации города

Сыктывкарец Андрей Ивашов устроил одиночный пикет прямо в фойе администрации столицы Коми после того, как ему отказали в проведении митинга на Стефановской площади 21 февраля.

10 февраля посетители и работники сыктывкарской администрации были удивлены появлением одинокого пикетчика в фойе администрации. Горожанин сидел на стуле и держал в руках картонку, на которой было написано на коми языке: «Глава администрации! Ты что? Сыктывкарский Пиночет».

- Территория в районе Стефановоскй площади ограничена не в соответствии с требованиями действующего законодательства, - озвучил причину пикета Андрей Ивашов.

Спустя 14 минут после начала акции протеста в мэрию по вызову сотрудников администрации приехали полицейские. Они отметили, что согласно статье 20.2 КоАП («Нарушение установленного порядка проведения публичного мероприятия») в здании администрации проводить пикеты нельзя. Горожанин отметил, что если стражи правопорядка отберут у него картонку, что он пожалуется в органы на превышение ими должностных полномочий. В итоге у пикетчика взяли только объяснение.

Напомним, что Стефановская площадь закрыта для протестных мероприятий уже больше десяти лет. Все эти годы небольшая группа общественников требует у властей открыть площадь для людей. 2019 год стал переломным. 30 апреля Европейский суд по иску Григория Каблиса признал запрет республиканских властей противоречащим 11 статье Европейской конвенции, которая гарантирует свободу мирных собраний. 1 ноября по жалобе активистки Веры Терешонковой Конституционный суд РФ признал запрет неконституционным. Он предписал властям Коми «не пытаться под любым предлогом изыскать причины» для отказа в согласовании мероприятий и подчеркнул, что у администрации нет прав для «введения абстрактных запретов». В СМИ это отразилось громкими заголовками - «Суд запрещает запрещать».

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