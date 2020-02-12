Самолет, который совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска, убрали с полосы

Самолет, который совершил жесткую посадку 9 февраля в аэропорту Усинска, убрали с взлетно-посадочной полосы. Об этом Сергею Гапликову доложил руководитель администрации Усинска Николай Такаев. Об этом пишет пресс-служба главы Коми.

Багаж пассажиров, остававшийся до этого времени на борту, выгружают. Представители компании-авиаперевозчика свяжутся с пассажирами, не получившими багаж, для уточнения времени и места доставки.

Напомним, инцидент произошёл 9 февраля. В аэропорту Усинска совершил жёсткую посадку Боинг авиакомпании «Utair». В результате посадки самолёт развернуло на полосе на 90 градусов. Пострадавших среди 94 пассажиров рейса и членов экипажа нет. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.

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