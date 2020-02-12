В Сыктывкаре закрыли семейный клуб животных, потому что он теперь вне закона

Контактные зоопарки теперь вне закона. С 1 января 2020 года вступило в силу постановление, запрещающее трогать животных в контактных зоопарках. Также их нельзя ни гладить, ни брать на руки. Из-за нововведений закрыли единственный в Сыктывкаре семейный клуб «Дружок».

Руководства контактного зоопарка не стало идти вразрез с законом и закрыло заведение до лучших времен:

- Нам уже начали поступать письма от соответствующих органов. Нужно всё тщательно изучать, консультироваться с юристами, но в любом случае это займёт время. За животных не переживайте, они как жили у нас дома, так и будут жить дальше, как раньше, до открытия «Дружка», - сказали владельцы семейного клуба.

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