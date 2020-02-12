2020-02-12T11:27:18+03:00
Общество

МегаФон «спрячет» имя любимой в номер телефона

Жители Коми могут оформить номер с зашифрованным именем любимого человека в интернет-магазине shop.megafon.ru
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото «Мегафон»Фото «Мегафон»
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Жители Коми могут оформить номер с зашифрованным именем любимого человека в интернет-магазине shop.megafon.ru. Подставляя вместо цифр буквы, расположенные на клавишах телефона, можно создать номер, который станет приятным сюрпризом для второй половины к 14 февраля.

Чтобы подобрать заветные цифры, в поисковой строке нужно вести имя человека, например «Саша» или «Ира», и система выдаст подходящий вариант. Помимо имени можно задать любое желаемое слово.

Визуализация «Мегафон»

Визуализация «Мегафон»

Визуализация «Мегафон»

Визуализация «Мегафон»

Для тех, кто ищет подарки к праздникам, МегаФон также подготовил акцию «Пара для пары». При покупке смартфона Xiaomi Redmi Note 8 Pro, можно получить второй телефон Xiaomi Redmi 7А в подарок. Экономия бюджета при таком варианте составит почти 7000 рублей.

Тем, кто находится в поиске подарков, консультанты shop.megafon.ru советуют присмотреться к наушникам. Именно они стали хитом продаж в прошлом году и не планируют сбавлять обороты. На сайте представлено свыше 150 моделей наушников, а стартовая цена начинается от 99 рублей.

«Уверен, что в нашем интернет-магазине влюбленные могут найти наиболее подходящий подарок к празднику. Ценители романтики, гаджетов или аксессуаров найдут здесь отличные презенты, сэкономят время на посещении магазинов и, конечно, деньги», – отмечает директор МегаФон Ритейл на Урале Алексей Быков.

Заказ shop.megafon можно забрать в пункте выдачи, его может бесплатно привезти курьер по городу или служба КСЭ доставить «до двери» в любой регион России.

МегаФон — всероссийский оператор цифровых возможностей и трехкратный обладатель награды за «Самую быструю сеть мобильной связи в России» от компании Ookla. Мы построили самую большую сеть LTE/4G из более чем 100 тысяч станций в 83 регионах страны. Услугами компании пользуются 77,6 млн клиентов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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