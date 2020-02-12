2020-02-12T12:04:48+03:00
Общество

Верховный суд оставил экс-главу МВД Коми под стражей

Адвокаты не смогли добиться для Виктора Половникова более мягкой меры пресечения
Дарья ЮДИНА
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Виктора Половникова оставили под стражейВиктора Половникова оставили под стражейФото: Дарья ЮДИНА
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Сегодня Верховный суд Коми рассмотрел апелляционную жалобу адвокатов бывшего главы республиканского МВД Виктора Половникова. Сторона защиты хотела добиться более мягкой меры пресечения. Но не получилось: Верховный суд оставил Виктора Половникова под стражей до 17 февраля, сообщает пресс-служба суда.

Напомним, что Виктор Половников обвиняется в получении взятки в 12,5 млн рублей от известного в Сыктывкаре бизнесмена Сергея Ситникова. Его имя фигурировало в «деле Гайзера». Недавно вышел указ, подписанный президентом: Владимир Путин уволил Виктора Половникова. Сейчас обязанности главы МВД исполняет Владислав Мингела.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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