Международная федерация бенди довольна подготовкой к чемпионату в Коми

Международная федерация бенди (FIB) довольна тем, как продвигается подготовка к чемпионату в Коми. Об этом сообщил министр физической культуры и спорта республики Николай Бережной после разговора с президентом международной федерации бенди Борисом Скрынником. Встреча состоялась накануне в Москве. Об этом пишет пресс-служба ведомства.

Николай Бережной рассказал о результатах уже проделанной работы и обозначил основные направления по подготовке к чемпионату на ближайшее время.

- Каждая из рабочих групп двигается согласно утвержденным планам. Серьезных сложностей у нас нет. По каким-то направлениям мы даже опережаем график. Сегодня в FIBа довольны работой по подготовке к Чемпионату мира по хоккею с мячом в Сыктывкаре. Безусловно, мы находимся со всеми в тесном контакте, в том числе и с международной федерацией. На предстоящем в Иркутске чемпионате мира состоится встреча с исполкомом FIBа, где мы сможем дать полный отчет о подготовке к чемпионату мира в Сыктывкаре, - рассказал Николай Бережной.

Также по словам министра, на торжественной церемонии закрытия чемпионата мира в Иркутске состоится передача флага чемпионата следующему городу-организатору – столице Республики Коми.

Напомним, чемпионат мира по хоккею с мячом в 2021 году пройдет в Сыктывкаре. Перед этим столица региона проведет у себя так называемое тестовое соревнование.

- Какое именно, также будет объявлено в Иркутске. Однозначно, это станут соревнования мирового уровня, — заключил министр физической культуры и спорта Республики Коми Николай Бережной.

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