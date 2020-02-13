2020-02-13T13:04:49+03:00
Общество

От свидания с искусством до итальянской романтики от участника шоу «Голос»: День влюбленных в Сыктывкаре

Как можно отпраздновать 14 февраля влюбленным парочкам и не только
Дарья ЮДИНА
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Как отпраздновать День всех влюбленных в СыктывкареКак отпраздновать День всех влюбленных в СыктывкареФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Завтра в Сыктывкаре будут сыпаться валентинки, а цветочные магазины озолотятся: столица Коми будет праздновать День святого Валентина. Прежде чем вы начнете ломать голову над тем, как порадовать вторую половинку, предлагаем заглянуть в нашу афишу: она подскажет, как отпраздновать День всех влюбленных. А вообще, афиша подойдет и одиночкам: устройте день любви к самому себе.

ЧТО: Участник шоу «Голос» Михаил Наумов привезет в зимний Сыктывкар атмосферу теплого итальянского праздника. На его концерте «Сан-Ремо» прозвучат хиты итальянской эстрады, начиная от Адриано Челентано и заканчивая Эросом Рамаззотти. Сопровождать пение Михаила Наумова будет эстрадный оркестр.

ГДЕ: Улица Бабушкина, 22.

КОГДА: 14 февраля в 19 часов.

Фото с выставки Веры Петровской в Открытой Гостиной библиотеки им. Лермонтова

Фото с выставки Веры Петровской в Открытой Гостиной библиотеки им. Лермонтова

ЧТО: Выставка «Признание в Л.» не про любовь в самом избитом смысле слова. Экспозиция станет сокровищем для тех, кто без ума от книг: от запаха бумаги, шелеста страниц и погружения в тексты. Автор выставки Вера Петровская смотрит на книгу как на арт-объект: книгоманы смогут помедитировать в зале с любимыми вещами. Осторожно, залипнуть на экспонаты можно надолго.

ГДЕ: Центр культурных инициатив «Югор» (Улица Горького, 2).

КОГДА: 14-16 февраля с 11 до 18 часов.

ЧТО: Национальная галерея устраивает «Свидание с искусством». В программе: мастер-классы «Влюбленная панда» и «Аленький цветочек», экскурсия «Двое», лекция «Жены русских художников» и викторина «Художник и его муза». Стоимость билета 150 рублей.

ГДЕ: Национальная галерея Республики Коми (Улица Кирова, 44).

КОГДА: 15 февраля в 14 часов.

ЧТО: В обновленном лофте «Чаща» пройдет вечеринка для парочек и не только. Много свечей, весенне-любовное настроение и музыка в тон романтическому вечеру от M.a.a.d.e.s. Стоимость билетов 150 рублей, для пар — 200 рублей.

ГДЕ: Лофт «Чаща» (Октябрьский проспект, 131/6).

КОГДА: 14 февраля в 22 часа.

Фото с сайта Театра оперы и балета

Фото с сайта Театра оперы и балета

ЧТО: Трагическая любовь может заворожить, это хорошо иллюстрирует балет «Жизель». Его история основана на легенде, пересказанной Генрихом Гейне. В ней есть потерянная любовь, что сильнее смерти, духи и интриги скучать зрителю не придется.

ГДЕ: Театр оперы и балета (Коммунистическая улица, 32)

КОГДА: 14 февраля в 18 часов 30 минут.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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